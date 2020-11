La policia irromp en una barbacoa nocturna massiva a Font de la Pólvora

La Policia Municipal de Girona va irrompre la nit de dimarts a dimecres en una festa massiva. Va actuar al barri de Font de la Pólvora després de rebre l'alerta que entre vint i trenta persones hi estaven fent una barbacoa i bevent alcohol a l'aire lliure. Eren cap a les dotze de la nit, en ple toc de queda.

És la primera intervenció d'aquesta tipologia de la policia gironina i va tenir lloc, concretament al carrer del Castanyer, situat a l'est del terme municipal. Els agents van presentar-se fins a la zona, després de rebre diverses trucades veïnals que alertaven de la presència d'un grup que estava fent una barbacoa i consumint alcohol al carrer.

Diverses patrulles s'hi van presentar cap a les dotze de la nit, moment en què part de les persones presents al carrer es van dispersar per evitar que les identifiquessin. L'operatiu policial va durar una mitja hora. En aquest període, la policia va identificar diverses persones i va aixecar set actes per delictes contra la salut pública.

El regidor de Seguretat, Eduard Berloso, va agrair ahir la col·laboració de la ciutadania en considerar que gràcies als avisos havien «pogut actuar per primer cop des del confinament nocturn en una festa a la via pública, i davant d'una actitud irresponsable que incompleix clarament els protocols sanitaris». El representant municipal va reiterar els agraïments caps als veïns que van fer les trucades i que els van «facilitar intervenir» per «prioritzat la salut de tots».

Controls policials arreu

D'altra banda, la policia segueix fent controls per comprovar el compliment de les mesures decretades per frenar el virus. Des que es van establir les restriccions de mobilitat nocturna s'han realitzat 335 controls de pas en diferents punts de la ciutat, 177 entre les 22 i les 6 hores i 158 en horari diürn, en aquest cas per detectar incompliments del confinament perimetral de cap de setmana. En els controls, s'han detectat 5443 persones i 4.103 vehicles i s'han aixecat un total de 255 actes per incompliment de les mesures de circulació decretades per contenir la COVID-19, a banda de fer 75 identificacions o avisos, principalment en jovent.

Durant aquest mateix període, la policia ha aixecat també 4 actes en establiments per infraccions d'horari d'obertura; 19 actes per sorolls en domicilis deguts a festes o celebracions, i 32 actes per consum d'alcohol al carrer fins ara sempre en horari diürn. A més, des de mitjans d'octubre fins ara, s'han interposat un total de 518 denúncies per incomplir les mesures relacionades amb la COVID-19, 110 de les quals per no portar la mascareta a la via pública.