Les alternatives dels Manaies per fer arribar els Reis a Girona

La Confraria de Jesús Crucificat – Manaies de Girona, organitzadora de la Cavalcada de Reis de Girona des de l'any 1956, està treballant amb diferents alternatives a l'habitual cavalcada per donar a Ses Majestats la possibilitat d'arribar a tots els racons de la ciutat. En aquest any atípic, l'entitat manté obertes diverses opcions segons com evolucioni la pandèmia, en les quals sempre la gran premissa serà assegurar que els infants puguin viure una de les nits més màgiques amb la il·lusió que es mereix i garantint la seguretat sanitària de la capital.

Tal com ha assegurat Francesc Xavier Serra Sambola, president de la Confraria, al Notícies migdia de Televisió de Girona, "si la situació no és de confinament total, estem analitzant alternatives per ser presents al carrer", així com que "en la circumstància d'una l'alternativa virtual o audiovisual, estem molt orgullosos de poder comptar amb la col·laboració de Televisió de Girona", ja que "ens ajudaran a poder fer arribar la màgia del dia, a través del canal que sigui, als més menuts".

Sigui de forma virtual, audiovisual o presencial, o una combinació de les anteriors, el que és segur és el fet que, la Confraria de Jesús Crucificat – Manaies de Girona, col·laboradors logístics de Ses Majestats a la ciutat de Girona, han rebut l'encàrrec d'organitzar la seva estada a la ciutat; que els més menuts de Girona, aquest any també, rebran a les seves cases els seus regals.