Desnonen un dels pisos d'un bloc ocupat de Girona que s'autogestiona com a espai d'acollida per a migrants sensepapers

La comitiva judicial ha desnonat un dels pisos d'un bloc ocupat de Girona que s'autogestiona com a espai d'acollida per a sensepapers. L'edifici està situat al carrer del Carme i té vuit pisos, tots propietat de la Sareb. Fa uns dos anys, aquí va néixer el projecte de 'La semilla migrante'. Els qui hi viuen el defineixen com un alberg que dona acollida i acompanyament a persones migrants.

Ara, però, un dels pisos, el 3r 2a, està buit. Davant la incertesa d'enfrontar-se a un desnonament en obert, els ocupes han decidit desallotjar-lo i permetre que es canviés el pany, s'hi instal·lessin càmeres i alarma de seguretat. Els qui viuen a 'La semilla migrante' temen que passi el mateix amb la resta d'habitatges i se'ls acabi fent fora del bloc.