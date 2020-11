El Parlament insta al Govern a garantir el subministrament elèctric de persones vulnerables a Font de la Pólvora

La Comissió d'Empresa i Coneixement del Parlament de Catalunya insta al Govern a garantir el subministrament elèctric de les persones en situació vulnerable que viuen al barri de Font de la Pólvora de Girona. La proposta presentada per la CUP s'ha aprovat per unanimitat a l'hora de facilitar que els veïns del barri tinguin llum. A més, també han demanat a Endesa que publiqui una auditoria per conèixer l'estat de la xarxa. Per altra banda, la comissió també ha aprovat la creació d'una taula de treball mixta amb representants de la Generalitat, l'Ajuntament de Girona, Endesa i veïns de la zona. Aquesta taula ha de servir per fixar un calendari amb les inversions de la xarxa i també fer-ne seguiment de com evolucionen.

Els talls de llum del barri de Font de la Pólvora de Girona han arribat al Parlament de Catalunya per segona vegada. En aquesta ocasió, la CUP ha presentat una proposta per donar suport als veïns del barri i que el Govern garanteixi el subministrament a persones vulnerables que habiten en el barri. Així s'ha aprovat per unanimitat de tots els partits polítics amb representació al Parlament.

A més, la proposta de la CUP també ha aprovat altres punts. El primer d'ells és que han demanat que la Generalitat s'encarregui de regularitzar el subministrament elèctric al barri, ja que hi ha persones que punxen la llum per necessitat. En aquest punt, el portaveu del PP, Santi Rodríguez, hi ha votat en contra.

Rodríguez ha afirmat que estan a favor de "tot allò que fa referència a les millores de la xarxa i ajudar a famílies sense possibilitat de pagar" les factures, però que no estan d'acord en què "l'administració assumeixi el cost" de la regularització de les línies que estan punxades.

Per altra banda, la proposta de resolució aprovada també demana la creació d'una taula de treball mixta. Aquesta hauria de comptar amb representants de la Generalitat, de l'Ajuntament de Girona, d'Endesa i dels veïns del barri. La taula hauria de concretar quines són les inversions que cal tirar endavant i fixar un calendari perquè es facin.

Segons el diputat del PSC, Jordi Terrades, aquest acord ja es va aprovar el juny de 2019, quan els socialistes van portar el problema al Parlament per primera vegada. Tot i així, ha recriminat que en tot aquest temps no s'hagi format la taula.

Un altre dels punts aprovats per unanimitat estableix que la companyia faci una auditoria saber quin és l'estat actual de la xarxa de subministrament. El portaveu de la CUP, Vidal Aragonés, ha assegurat que cal "actualitzar la xarxa" del barri gironí i és "escandalós" que amb els beneficis que aconsegueix Endesa no tiri endavant aquesta inversió.

Aragonés ha apuntat que la resolució presentada al Parlament busca "trencar amb les desigualtats dels barris de Girona" tot recordant que a Font de la Pólvora tenen "una xarxa obsoleta", mentre que a la resta de la ciutat no. El cupaire ha remarcat que els veïns s'han quedat sense llum durant 36 hores en ocasions i que els talls de subministrament són més que freqüents.

ERC ha lamentat que Endesa s'aculli en el "pretext" dels fraus en el subministrament per "justificar la falta de manteniment" de la xarxa i per això ha reiterat el seu suport al text de la CUP. El republicà Jordi Orobitg ha recordat que Figueres també té una situació similar.

Per la seva banda, el diputat de Cs Jean Castel també ha afirmat que la problemàtica s'estén a altres barris com ara el Mas Ramada o Vila-roja i ha demanat no estigmatitzar Font de la Pólvora. A més, Castel també ha culpat a l'Ajuntament de Girona per "no estar a l'alçada" i deixar el barri "de la mà de Déu".