Ingressa a presó un multireincident per assaltar tres dones a punta de pistola al Barri Vell

El lladre ha acabat detingut per tres robatoris - Mossos

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Girona han detingut un home que ha comès tres robatoris violents a punta de pistola al Barri Vell.

Les víctimes són tres dones a qui ha sostret la bossa de mà mentre caminaven pel carrer. El seu modus operandi consistia en abordar-les a la via pública, amenaçar-les i en algun cas fins i tot empentar-les. Després els robava el botí.

El detingut, un lladre multireincident, ha entrat a presó provisional. Es tracta d'un veí de Girona, de 47 anys i nacionalitat algeriana a qui s'acusa de tres robatoris amb violència i intimidació.



Tres robatoris en un mes

El primer dels fets va ocórrer el dia 19 d'octubre quan una dona, que estava passejant per la zona de la muralla de Girona, va ser abordada per un individu que li va intentar sostreure la bossa de mà. La víctima va subjectar-la amb força per evitar el robatori, moment en què l'home la va amenaçar amb una arma de foc, li va agafar la bossa de mà i va fugir del lloc.

El 24 d'octubre els Mossos van tenir coneixement d'un altre robatori amb violència i intimidació a una dona que passejava per la pujada de la catedral. En aquest cas com va informar Diari de Girona l'home també la va amenaçar amb una arma, la va empènyer i li va estirar la bossa de mà.

Arran dels fets, la víctima va començar-lo a perseguir i en el moment del seguiment el lladre li va dir que no el seguis més perquè anava armat. En aquell moment va exhibir-li una pistola. El lladre va aconseguir robar la bossa de mà, uns 50 euros i els efectes personals que contenia.

El darrer fet va succeir el passat 9 de novembre quan la Policia Municipal de Girona va saber que, prop de la Plaça dels Jurats de la ciutat, un home havia perpetrat un altre robatori amb violència i intimidació amb idèntiques característiques que els dos anteriors .En aquest cas el lladre va sostreure la bossa de mà però no va va aconseguir emportar-se el mòbil de la víctima.

Els investigadors van estudiar les coincidències i les característiques de cada cas i finalment van aconseguir identificar l'autor dels tres robatoris. El dia 10 de novembre el van localitzar a la zona del Pont de Pedra de Girona i el van detenir.

El detingut, que té nombrosos antecedents per fets similars, va passar el dia 11 de novembre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual va decretar el seu ingrés a presó.