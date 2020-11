Protesta dels autònoms contra les restriccions davant l'Ajuntament de Girona: "La solució que donen és callar i pagar!"

Una cinquantena d'autònoms s'han concentrat davant l'Ajuntament de Girona per protestar contra les restriccions i la manca d'ajudes efectives per afrontar la pandèmia. La concentració s'ha convocat per xarxes socials, després que dijous passat ja se'n fes una altra.

Els autònoms critiquen que se'ls està escanyant i abocant a la ruïna i reclamen que les solucions no passin per allargar crèdits o posposar pagaments. "L'única solució que ens donen és callar i continuar pagant!", ha criticat la propietària d'una botiga d'animals de l'Escala, Noèlia Varo.

Durant la protesta, els autònoms han clamat contra les administracions i un dels concentrats ha cremat fotografies dels polítics i llançat ous contra la façana del consistori.

Propietaris de botigues, de bars i restaurants, emprenedors, venedors ambulants... Una cinquantena d'autònoms s'han concentrat aquest migdia a la plaça del Vi per alçar la veu contra les restriccions per la covid-19. Sostenen que els tancaments de sectors, l'obligació de reduir aforaments i els confinaments els estan abocant a la ruïna, i critiquen que les administracions els han deixat desemparats.

Durant la concentració, els autònoms han criticat que les ajudes que els han ofert són irrisòries i que, per contra, se'ls obliga a continuar pagant les factures. 'Les vostres ajudes són una merda', 'Els carrers estan morts perquè també ho estan els negocis', 'Reclamem quotes justes!' o bé 'Ja n'hi ha prou!' són alguns dels lemes escrits als cartells que duien els concentrats.

La protesta s'ha allargat ben bé una hora, durant la qual els autònoms han cridat contra les administracions i han reclamat ajudes efectives. Un dels concentrats també ha llançat petards, ha cremat una foto amb la imatge del conseller El Homrani i la paraula 'Botifler' i ha llançat dos ous contra la façana de l'Ajuntament.

La concentració d'aquest dilluns, que s'ha convocat per xarxes, reprèn la que es va fer dijous passat a la tarda, també a les portes del consistori. El col·lectiu, que s'ha autoorganitzat sota el lema 'Autònoms en peu de guerra', reclama que les solucions no passin per allargar carències de crèdits o posposar pagaments, perquè això tan sols suposa posar un pedaç a les caigudes de facturació que han patit arran de la covid-19.



"Gallines demanant engrunes"

Entre els qui s'han concentrat davant l'Ajuntament hi havia la propietària del restaurant Maràngels de Sant Gregori, Eva Márquez. Explica que les restriccions els han fet caure en picat els àpats, i que fer servei a domicili tampoc els surt a compte.

A més, Márquez critica el desgavell que hi va haver amb les ajudes de 2.000 euros per als autònoms. "No és normal que ens diguin que no tenen diners i que ens demanin perdó; la situació va ser denigrant, perquè semblàvem gallines demanant engrunes", lamenta la propietària del restaurant. Segons ella, allò que cal és que Generalitat i Estat s'emmirallin amb altres països europeus –com Alemanya- que han decidit assumir el 75% de les pèrdues que la covid-19 ha provocat als negocis.

Al seu costat, la propietària d'una botiga d'animals i perruqueria canina de l'Escala, Noèlia Varo, assegura que ja no pot més. "És matemàtica pura: no podem continuar pagant el 100% quan els ingressos ens han caigut entre el 40 i el 50%", critica. "Allò perdut ja no ho recuperarem, i l'única solució que ens donen és callar i pagar", hi afegeix.

"No arribem a tot, o mengem o paguem impostos", sosté una venedora ambulant, Rosa Maria Martínez, que fa mercats a comarques gironines i el Maresme. Ella, a més, lamenta que el seu sector, el dels marxants, no pugui acollir-se a ajudes. "No se'ns inclou ni com a turisme ni com a comerç i com que no treballem pagant IVA sinó que anem per mòduls, tampoc ho podem demostrar; ens trobem sense ajudes per pagar lloguers, mercats i taxes", assegura.

I com ells, l'Albert Estarriola, que té una botiga de roba al Barri Vell de Girona, també reclama més sensibilitat per part de les administracions. "Nosaltres treballem a mig gas, però hem de fer el 100% dels pagaments; ens imposen les mateixes despeses, i per això volem fer força perquè, com a mínim, l'Ajuntament de Girona faci força i se'ns puguin congelar", ha explicat.

La situació que viuen tots ells la resumeix la Denís Martínez. Ella ha estat de les que ha cridat més durant la concentració. És emprenedora, té una botiga de queviures, fa assessorament immobiliari i també comerç per internet.

"Estem farts que els governs ens escanyin i ens robin; som un sector que els donem molts calers, com perquè a sobre ara ens apugin les quotes mentre incrementen el sou dels funcionaris", ha assegurat. I ha conclòs, dirigint-se a les administracions: "No teniu vergonya, som nosaltres els qui us donem per menjar".