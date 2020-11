Campanya per reclamar que els parcs infantils gironins es tornin a obrir

Un grup de famílies de Girona han posat en marxa la campanya «Les criatures volen jugar: Madrenas, obre els parcs!» per reclamar que es reobrin els parcs infantils a la ciutat, uns equips que fa dos mesos que estan precintats. Els ajuntaments de Girona i Salt van activar la mesura per complementar les que havia aplicat el Govern de la Generalitat el 16 de setembre, arran de la situació epidemiològica que hi havia en aquell moment. Ara, en canvi, les restriccions vigents a tot Catalunya sí que permeten l'accés als parcs infantils fins a les vuit del vespre. Només en algunes localitats s'ha prohibit l'accés als parcs, com és el cas de Girona i Salt, que ja no han aixecat la restricció. Per això, pares i mares de la ciutat han decidit impulsar aquesta iniciativa, que s'està difonent a través de grups de Whatsapp d'AFAs o de famílies d'infants, i de les xarxes socials.



A favor dels parcs

Des de la campanya, argumenten que «jugar a l'aire lliure promou la salut de les criatures a tots els nivells, i cal permetre-ho». En aquest sentit, defensen que «els estudis recents indiquen que el virus es transmet sobretot en espais tancats i amb molta gent». Per això, demanen «un equilibri entre els diferents vessants de la salut», que d'una banda permeti evitar la propagació de la covid-19, però que, a la vegada, afavoreixi «la salut mental i emocional».

La iniciativa ciutadana, que es va llançar aquest cap de setmana, també sosté que els parcs infantils són necessaris perquè possibiliten «l'oci a l'aire lliure», tot evitant «les trobades que es puguin fer a casa». I hi sumen el fet que el confinament perimetral dels caps de setmana impedeix que les famílies i els més petits «puguin gaudir de la natura, fent necessaris aquests espais».

D'altra banda, apunten que hi ha infants que «necessiten especialment» els parcs infantils, com ara aquells que viuen «en habitatges petits i en males condicions», o les «famílies amb pocs recursos que tenen pocs materials de joc per als infants». En casos com aquests, «necessiten els parcs per jugar», afirmen. Per tot plegat, la campanya promou una recollida de signatures a través del portal change.org, on ja han recollit més de 300 firmes.



Les raons dels ajuntaments

Fonts dels consistoris de Girona i Salt exposen que la mesura es va prendre per evitar que els parcs es convertissin en «un punt de propagació entre els més petits», ja que, tot i estar a l'aire lliure, «hi coincideixen famílies diferents, i es trenquen els grups bombolla» dels centres educatius.

De fet, l'Ajuntament de Girona ha transmès la seva posició en un missatge que també ha fet circular a través de WhatsApp, com a resposta a aquesta campanya ciutadana. «A Girona tenim 130 parcs infantils, i és impossible garantir de manera permanent els nivells d'higiene que ens exigim tots», s'hi indica. El consistori gironí també diferencia la situació de municipis petits, on «aquest risc no és tan alt i es pot controlar millor», amb la de les ciutats, on «és molt més complicat». Finalment, agraeixen el compliment de les restriccions i recorden que «hi ha parcs urbans, zones verdes i espais naturals que estan oberts i on podeu passejar i jugar sense problemes».



La reobertura, sobre la taula

Tant Girona com Salt estan pendents de com avança la situació epidemiològica i quines són les properes mesures que prendrà el Procicat. En cas de relaxar-se, els dos consistoris apunten a la possibilitat d'aixecar la prohibició d'accedir als parcs infantils, amb data pendent de determinar. Segons indica l'Ajuntament de Girona, «una possible data és el 23 de novembre, si es confirma la reducció de les mesures sanitàries que tenim vigents». A Salt, demà es reunirà el Comitè d'Emergència per valorar la situació i plantejar també aquesta opció, tot i que dependrà del que decideixi el Procicat. En tot cas, els consistoris estan en contacte per prendre la decisió de forma conjunta.