Incendi en un centre d'acollida de Sant Gregori

Incendi sense ferits però amb danys en un centre de primera acollida de Sant Gregori.

El succés es va produir cap a un quart de dotze de la nit de dilluns, en un centre d'acollida situat a la zona de Sant Medir, del municipi del Gironès.

Els Bombers s'hi van desplaçar amb set dotacions i a lloc, també hi van treballar els Mossos d'Esquadra i el SEM.

En arribar els efectius d'emergències, des dels Bombers s'informa que ja s'hi van trobar tot el centre desallotjat per part dels treballadors.

Els efectius de salvament per tant, van centrar les seves forces a extingir el foc que afectava la primera planta, concretament una sala.

La qual va quedar del tot destrossada. Les flames van destrossar tot el mobiliari, la instal·lació elèctrica, entre altres. S'apunta que el foc hauria començat cremant un sofà, però encara no estan clares les causes.

Els Bombers van donar per extingit l'incendi cap a tres quarts de dotze, mitja hora després dels fets.

A causa del foc, tot l'immoble va quedar ple de fum i es va estendre les per les habitacions del centre. De fet, segons els Bombers, després de fer-hi tasques de ventilació també van comprovar que hi havia hagut alguna afectació per l'alta temperatura a la zona de l'escala i a l'àrea d'habitacions.

Malgrat l'ensurt, el foc no va deixar ferits i només una persona va haver de ser tractada pel SEM al lloc dels fets. Tampoc va haver de ser traslladar a cap centre sanitari.