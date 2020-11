Agafeu-vos a la cadira: el govern de Girona prepara un nou vídeo

Encara hi ha espectadors que tenen a la retina alguns dels vídeos de l'equip de govern de Girona, aleshores format només per JxCat, en ple confinament. Els regidors s'autoanimaven cantant i ballant, amb missatges com «aquest equip som la canya» o felicitant el Sant Jordi als gironins. Uns vídeos que «buscaven» pujar la moral dels ciutadans i del mateix govern però que van fer posar vermell alguns dels qui el van visionar.

Però agafeu-vos a la cadira: l'equip de govern prepara un nou vídeo i, aquest cop, amb els seus nou companys d'ERC. Per evitar l'excessiu rebombori, aquesta vegada el govern gironí ha contractat un expert al qual ha pagat 1.200 euros (+ IVA). Ho ha revelat el portaveu de Ciutadans, Daniel Pamplona, que vol saber quan es podrà veure i quin sentit té la contractació.

La regidora del PSC Bea Esporrín també es pregunta quan preveu presentar el pla de govern d'aquest nou govern. Del pacte entre JxCat i ERC ja en fa dos mesos i mig. Es va fer públic, per sorpresa, l'1 de setembre, amb una maniobra que algú pot considerar una «jugada mestra» de Marta Madrenas per desactivar una hipotètica moció de censura i algú altre la necessitat dels republicans de fer-se visibles, ja que a l'oposició passaven desapercebuts amb 4 regidors pels 6 de Guanyem i els 6 del PSC.

David Sánchez Calafell ha estat escollit per a la realització d'aquest vídeo, que hauria d'evitar un desenllanç nefast per als interessos del govern. Se suposa que hi haurà diferències ja que aquells primers vídeos eren casolans i no tenien un rerefons informatiu. Al revés que aquest, ja enregistrat.

El portaveu de JxCat a Girona, Lluís Martí, ironitza per l'«expectació» aixecada pel vídeo i comenta que desitja que «tingui moltes visualitzacions». Explica que es veurà quan es tinguin clars els diners provinents de la Generalitat i de l'Estat per poder elaborar els pressupostos i enllestir l'esperat pla de govern, lligat precisament al vídeo. O sigui, que els números encara ballen. Veurem si al vídeo algú més s'anima.