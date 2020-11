La «inseguretat» i «deteriorament» del Pla de Palau i Sant Pau indigna els veïns

Veïns de Pla de Palau i Sant Pau de Girona denuncien que el barri pateix «inseguretat» i «deteriorament», i es mostren indignats davant diverses problemàtiques que observen que perduren en el temps. El grup manifesta que s'estan trobant amb «un augment de robatoris tant a la via pública com en domicilis», i afegeixen que també hi ha un «increment d'ocupació il·legal», amb «aldarulls constants en els mateixos pisos ocupats». Tot plegat «provoca una inseguretat i un neguit mai vistos, i patit per tots els ciutadans que hi viuen», apunten en un escrit conjunt. De fet, els aldarulls en pisos ocupats i la inseguretat ja van generar preocupació entre el veïnat aquest estiu passat.

D'altra banda, els veïns consideren que «la imatge de deteriorament d'alguns carrers és evident», parlant de vies com els carrers Universitat de Montpeller, Universitat de Cervera o Saragossa. Afirmen que hi ha edificis «vells, deteriorats i abandonats» i recorden que l'enderrocament de les casernes fa prop de 25 anys, i la instal·lació del parc va connectar-los amb la resta de Girona, «però degut a la crisi immobiliària, el barri Pla de Palau i Sant Pau ha quedat aturat en quant a renovació i inversió», lamenten.

«Amb el creixement del barri, hi ha hagut zones que s'han anat modernitzant amb infraestructures noves, altres s'han quedat obsoletes i aturades en el temps», sostenen els veïns, que troben diferències entre diverses àrees en elements com la poca amplada de les voreres o la insuficiència d'enllumenat públic en alguns punts. I també es fixen en la presència de «brutícia, contenidors bruts i plens de deixalleria al seu voltant».



Reclam de «més control policial»

L'Ajuntament «coneix la problemàtica existent», apunten els autors de l'escrit, que afirmen estar-hi en contacte així com haver-se reunit amb «els diferents alcaldables, caps de seguretat, associació de veïns del barri i policia municipal». Malgrat això, creuen que «avancem molt a poc a poc» i lamenten que «estem pràcticament en la mateixa situació que anys enrere». Per això defensen que «necessitem un canvi d'imatge, més neteja, més control policial i més vigilància» i, per últim, «volem que l'ocupació il·legal desaparegui ja». També animen el veïnat a «denunciar qualsevol acte d'incivisme i a fer ús de la bústia d'avís» del consistori, perquè «és el principal camí per erradicar la decadència d'aquest barri tan emblemàtic», acaben.



Edifici pendent d'enderrocar

Justament al carrer Universitat de Cervera el consistori té previst enderrocar un edifici per connectar la via amb el parc del Migdia. La junta de govern va aprovar el projecte a finals de juliol, amb l'objectiu de donar continuïtat a la trama urbana i «millorar la mobilitat» dels veïns del barri. El projecte, que es troba en període de licitació i dona compliment al Pla General d'Ordenació Urbana, ha obligat a expropiar un propietari i indemnitzar-ne una altra que estava de lloguer, fent el procés més complex.