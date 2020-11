Apaguen la càmera que vigila l'accés al Barri Vell per deixar entrar el menjar a domicili

L'Ajuntament de Girona ha decidit apagar temporalment les càmeres de control d'accés de vehicles al Barri Vell que hi ha en una cantonada de la plaça Catalunya. És una mesura temporal pactada amb el sector de la restauració que seguirà vigent fins que s'acordi que ja no és necessari perquè ha baixat la incidència i les restriccions de la pandèmia. Amb l'augment de la demanada de menjar a domicili, pel tancament obligat dels restaurants, molts establiments gastronòmics es trobaven amb el temor d'una multa a l'hora de portar les comandes al seu destí si passaven per aquell punt.

Les càmeres de la plaça Catalunya, fins ara, sancionaven tots els vehicles que no són veïns o comerciants de la zona -i que estiguin degudament registats- si passaven per aquest punt de control més de tres cops per trimestre després de llegir-los la matrícula i comprovar a la base de dades si tenien permís.

Ara s'ha decidit anul·lar l'aparell de vigilància per evitar el perjudici cap als restauradors i els mateixos residents que feien la comanda. S'havia donat el cas de repartidors que acabaven deixant el vehicle a la plaça Catalunya o altres llocs propers i anaven a peu amb el menjar a la mà fins a l'habitatge que sol·licitava el servei. O repartidors que havien de demanar al client que anessin a buscar la comanda a la plaça Catalunya.

La decisió es va aprovar dimarts en una Junta de Govern extraordinària després d'una reunió amb diferents responsables del món de la restauració que van fer palesa aquesta problemàtica. En cas que algun repartidor hagi estat sancionat mentre treballava portant menjar a domicili s'estudiarà el cas i si es comprova que, certament, era per aquest motiu se li retirarà la multa.



No hi ha barra lliure

Des de l'Ajuntament s'ha recordat que «és una mesura temporal, mentre duri aquesta situació» i exclusivament «per ajudar el sector de la restauració de la ciutat». Fonts municipals, han assegurat a més que «hi haurà controls policials i si es detecta gent que passa pel Barri Vell sense aquesta finalitat, podrà ser multada». Per tant, no hi ha barra lliure.

La col·locació de les càmeres lectores de matrícula per controlar qui entrava al nucli antic es va tirar endavant l'any 2007 per evitar que els vehicles creuessin la ciutat pel Barri Vell per esquivar les cues a la Gran Via de Jaume I o a la carretera Barcelona i la ronda Ferran Puig. Durant molts anys, però, no se sancionava, sense fer-ho públic. Però a finals del 2012 es va avisar que s'havien instal·lat programes informàtics que permetien un procés automàtic de lectura i que es començaria a multar. L'any 2018 posava unes cent denúncies cada mes per infraccions, a raó de 200 euros cada una.