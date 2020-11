Un centenar de persones es concentren a Girona en contra de l'ús de mascaretes a l'aula

Un centenar de persones s'ha concentrat aquest dijous a la tarda davant de la seu de la Generalitat a Girona per protestar en contra de l'ús de la mascareta a la classe. Demanen al Departament d'Educació que cada família pugui decidir lliurement si els seus fills han de portar o no la mascareta a dins de la classe. Consideren que portar-la afecta a la seva salut física, social, emocional i espiritual. A més recorden les recomanacions de l'OMS sobre les afectacions que pot tenir l'ús de les mascaretes en l'aprenentatge dels infants. La protesta d'aquest dijous a la tarda ha estat convocada pel moviment gironí Fem Xarxa, que ja té representació a una quarantena d'escoles, i ja s'hi ha adherit famílies de Barcelona.

Un centenar de pares i alumnes de primària s'han concentrat aquest dijous a la tarda a l'edifici de la Delegació del Govern a Girona. Ho han fet per demanar que els alumnes no hagin de portar obligatòriament la mascareta a les aules i han demanat a Educació que es replantegi la mesura. Els organitzadors de la protesta, Fem Xarxa, ha recordat que Educació va imposar aquesta mesura a principis de curs i preveia avaluar-ne la seva efectivitat després de les primeres setmanes de curs.

Tot i així, Educació va preferir mantenir aquesta mesura i ara, les famílies han optat per plantar-se. Consideren que obligar als nens a portar la mascareta a les classes és una "vulneració d'un dret fonamental" i que implica conseqüències negatives pels infants, afectant a la seva salut física, social, emocional i espiritual.

Per aquest mateix motiu demanen al Departament que permeti que cada família decideixi si els nens han de portar-la o no durant la classe. Recorden que els alumnes de primària estan sempre amb els mateixos companys perquè han format un grup bombolla des de principi de curs. Per contra, el fet de portar la mascareta fa que es redueixi el flux d'aire que els infants absorbeixen i això pot generar maldecap, marejos i disminució de la concentració.

Per altra banda, el col·lectiu Fem Xarxa ha recordat que l'OMS i UNICEF han anunciat "possibles repercussions" al fet d'utilitzar la mascareta durant l'aprenentatge en els infants menors de 12 anys i al seu desenvolupament psicosocial.

En aquest sentit, posen d'exemple països com Anglaterra i Alemanya en què només es demana que es garanteixi la distància de seguretat entre alumnes de primària. De fet, recorden que durant l'estiu els casals han estat un bon exemple que reduint les ràtios i garantint la distància entre els alumnes es pot minimitzar el contagi de la covid-19.

Per últim, el moviment creu que els departaments d'Educació i Salut haurien de crear una taula de debat on les famílies puguin exposar els seus motius i treballar les mesures de forma conjunta.

El moviment Fem Xarxa va néixer a les comarques gironines, però actualment ja s'ha estès a diversos punts del territori català. Segons els organitzadors, tenen presència a una quarantena de centres escolars repartits per tot el territori. En aquest sentit, defensen que hi ha persones que en formen part que viuen a micropobles, però també a Barcelona i la seva àrea metropolitana.