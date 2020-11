Detingudes dues persones a Girona quan intentaven robar dos avis a través del mètode 'teletubbie'

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home i una dona de 47 i 41 anys després d'enxampar-los robant a dos avis a través del mètode conegut com a 'teletubbie'. Es tracta d'una tècnica on un dels lladres abraça per la cintura la víctima mentre la distreuen i aprofiten per robar. Els fets es van produir el passat dimarts 17 de novembre. Els agents van veure com els dos sospitosos s'acostaven amb el cotxe al costat d'un home gran que sortia de casa seva al barri de Sant Narcís. Quan es disposaven a actuar van comprovar que un jove sortia del mateix portal i van fugir ràpidament del lloc dels fets. Una patrulla que estava pels voltants ho va veure i els va perseguir fins que es van aturar per abordar un altre avi, en aquest cas al carrer Lleida.

Els sospitosos van demanar a l'home gran que s'acostés amb el pretext de saber com eren els diners de curs legal a Espanya, mentre li ensenyaven un feix de bitllets iranians. Posteriorment la dona va abraçar l'avi amb la clara intenció de robar-li el que duia a sobre, moment en què els agents van actuar per detenir-los. Els dos arrestats tenen antecedents i estan pendents de comparèixer davant el jutge quan se'ls cridi.

Els Mossos no portar joies ni articles de gran valor o almenys no fer-ne ostentació, desconfiar de persones desconegudes que aturin pel carrer i anar en compte amb les distraccions per part de persones que no són conegudes.