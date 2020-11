Famílies de l'escola Balandrau exigeixen la construcció definitiva del centre

L'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) de l'escola Balandrau, al barri de Domeny de Girona, ha celebrat les tres resolucions aprovades dimarts per la Comissió d'Ensenyament del Parlament. Concretament, es van aprovar els punts a favor de mantenir totes les línies de P3 a tres centres gironins, i també la construcció de l'edifici definitiu que ha de substituir els barracons on ara hi ha l'escola Balandrau, entre d'altres. Per això ahir l'AFA va emetre un comunicat recordant que «les resolucions es van aprovar per unanimitat», i, en conseqüència, «ens dona un compromís de totes les forces polítiques perquè la nova escola sigui una realitat».

Les nombroses protestes de les famílies en contra del tancament de l'única línia de P3 del centre -que havia anunciat la Generalitat el desembre passat- van aconseguir que Educació es fes enrere i mantingués la línia, almenys per al curs 2020-2021. Ara, aquesta resolució apunta a la continuïtat, tant de P3 com del mateix centre, ja que les famílies sospitaven que, darrere de l'eliminació de P3, hi podia haver la intenció de tancar l'escola, tenint en compte que ara fan classes en barracons.

En aquest sentit, el comunicat d'ahir de l'AFA afirma estar d'acord amb eliminar els mòduls prefabricats, «però en cap cas en l'eliminació d'escoles». «Si s'eliminen barracons ha de ser per construir una escola en condicions, com mereixen els nostres fills i filles i tots nosaltres com a ciutadans», defensa l'AFA de l'escola Balandrau.



Continuïtat «a llarg termini»

Les tres resolucions, presentades pels grups parlamentaris del PSC, Ciutadans i En Comú Podem, garanteixen durant el període de preinscripció l'oferta de línies de P3 per a les escoles Marta Mata, Montfalgars i Balandrau, «no només per al curs actual, sinó en el mitjà i llarg termini». En aquest sentit, des de la Plataforma Som Escola Pública valoren «molt positivament aquest pas endavant per garantir que no hi hagi retallades de places i diversitat de les escoles públiques de la Girona en els propers anys», afirmaven ahir les AFAs dels tres centres en un comunicat conjunt. També consideren que les resolucions suposen un «compromís amb la construcció de l'escola Balandrau», que dona «estabilitat al projecte educatiu de l'escola».

En aquest sentit, el diputat de Cat-ECP Marc Parés ha destacat que han aconseguit «aturar la voluntat del Departament d'Educació de tancar les línies de P3 de les escoles Balandrau, Montfalgars i Marta Mata de Girona».



Reduir ràtios si cau la natalitat

Un altre punt de les resolucions aprovades determina que «en cas de confirmar-se la baixa de la natalitat a la ciutat, en comptes de reduir l'oferta de places d'educació pública es procedeixi a la reducció de la ràtio alumne-personal docent». I, d'altra banda, que en l'oferta de places hi hagi «igualtat de condicions per a totes les escoles de la ciutat», així com que «la reducció de places garanteixi una escolarització equilibrada i acordada en el marc del Consell Escolar Municipal».