Detenen una parella per intentar robar amb el mètode «Teletubbie»

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Girona van detenir el dia 17 de novembre, un home i una dona, de 47 i 41 anys, i veïns de Benidorm (Alacant), com a presumptes autors de dos robatoris amb violència i intimidació en grau de temptativa.

Els agents es trobaven al barri de Sant Narcís quan van veure un vehicle que circulava a molt poca velocitat i s'acostava a un home d'edat avançada que sortia d'un immoble. Els ocupants del cotxe van fer indicacions a l'avi perquè s'acostés a parlar amb ells, però del mateix immoble va sortir un noi jove i, en veure's sorpresos, van marxar del lloc.

En detectar aquesta acció, els mossos van seguir el vehicle fins que, al carrer Lleida, es van atansar novament a un altre home d'edat avançada que sortia del seu pis. Mentre el conductor li parlava des de la finestreta, la dona va sortir del cotxe i va agafar-lo abraçant-lo per la cintura, amb la clara intenció de robar-li. Aleshores els mossos els van detenir com a presumptes autors dels dos intents de robatori amb intimidació.

Posteriorment, van esbrinar que els detinguts li van demanar a l'avi si sabia d'algun lloc per anar a dormir per Girona i li van mostrar una cartera plena de bitllets iranians. Tot seguit, li van demanar a la víctima que els ensenyés la seva cartera per saber com eren els bitllets de curs legal al nostre país. Els detinguts, un d'ells amb antecedents, seran citats per presentar-se davant l'autoritat judicial encarregada del cas quan siguin requerits.