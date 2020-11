Girona destinarà 2,5 milions d'euros a l'habitatge i desplegarà la policia de proximitat al llarg del mandat

El govern de l'Ajuntament de Girona vol destinar 2,5 milions d'euros en polítiques públiques d'habitatge i desplegar el model de policia de proximitat a tots els barris de la ciutat al llarg del mandat. Es tracta de dos dels projectes que formen el pla de govern entre JxCAT i ERC al consistori gironí i que han presentat públicament aquest divendres.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha avançat que la "prioritat" seguirà essent l'atenció dels col·lectius vulnerables i la reactivació econòmica de la ciutat.

El pla de govern consta de 30 punts que volen impulsar al llarg del que queda de mandat i han optat per fixar-se uns objectius "concrets" i "realistes" malgrat la incertesa pressupostària que comportarà la pandèmia.

Després de gairebé tres mesos de l'entrada d'ERC al govern municipal, format fins aleshores per JxCAT, les dues formacions han presentat aquest divendres el pla de govern. Ho han fet assegurant que porten molt de temps treballant-hi però que la pandèmia els genera un panorama d'incertesa que impedeix fer un document com els hi hauria agradat.

De fet, l'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, ha avançat que l'atenció als col·lectius vulnerables i la reactivació de l'economia gironina seguirà essent la "prioritat" del govern. "La nostra obsessió ha estat ser al costat de les persones i en aquest sentit seguirem com fins ara", ha afirmat l'alcaldessa.

En base a aquesta prioritat i a la incertesa per preveure els ingressos que hi haurà al consistori gironí i les despeses que comportarà la crisi de la covid-19, JxCAT i ERC han presentat un conjunt de 30 projectes que volen tirar endavant al llarg del mandat.

Alguns dels més destacats són els 2,5 milions d'euros que preveuen destinar a l'habitatge. El vicealcalde de Girona, Quim Ayats, ha afirmat que la major part de la inversió servirà per "adquirir" pisos nous per la via de compra i retracte, ja que és "la fórmula més àgil" que té el consistori. Ayats ha recordat que la necessitat de garantir una llar s'ha incrementat arran de la pandèmia i per això han de buscar maneres ràpides per ampliar el parc d'habitatge públic.

Per la seva banda, l'alcaldessa ha avançat que el govern local ja està tancant un acord per fer un concurs de sol públic a promotors privats. En aquest concurs, els constructors hauran d'edificar-hi habitatge amb lloguers assequibles per garantir l'accés als joves. "No és només perquè puguin emancipar-se, sinó per retenir talent jove a la ciutat", ha afegir Marta Madrenas.



Desplegament de la policia de proximitat

A banda de les polítiques d'habitatge, el pla de govern preveu seguir desplegant el projecte de policia de proximitat. De moment ja s'està aplicant a alguns barris en concret, però cal augmentar la plantilla de la Policia Municipal de Girona per estendre-ho a tots els barris de la ciutat. Aquest nou model permetrà que cada barri tingui "els mateixos agents cada dia" i que aquests treballin amb els veïns per detectar les "necessitats" de cada zona en matèria de seguretat. Tot i així, Madrenas ha lamentat no poder-hi posar un calendari, ja que la contractació de més policia anirà en funció dels ingressos i despeses que tingui el consistori cada any.

En matèria de mobilitat, l'Ajuntament ha anunciat que vol obrir un aparcament dissuasiu amb autobusos llançadora. Es preveu que el projecte compti amb la col·laboració d'un privat i per això no s'han avançat més detalls. Tot i així, l'alcaldessa ha recordat que l'objectiu és treballar per una mobilitat més sostenible i eliminar cada vegada més vehicles de la ciutat, en favor de nous espais per a vianants i bicicletes.

Un altre dels projectes que es tirarà endavant és la Casa de la Tecnologia, situada al carrer de Barcelona. De moment, el govern municipal ja té assegurat el suport de la Generalitat i ara també ha demanat al Consell Comarcal del Gironès que s'hi impliqui.



Millores a la Devesa, les Pedreres i Montjuïc

La pandèmia i les restriccions de mobilitat en els caps de setmana han incrementat l'ús dels espais naturals a Girona. Per aquest motiu, el govern local també ha anunciat diverses millores en aquestes zones. Per una banda, JxCAT i ERC han anunciat millores en la il·luminació al parc de la Devesa i també es faran diverses millores al de les Pedreres. El govern municipal també vol adequar el castell de Montjuïc al llarg del mandat.



Millorar la participació ciutadana

El govern també vol posar en funcionament una aplicació per realitzar consultes directes a la ciutadania. Amb aquesta eina, es vol organitzar una consulta a l'any per tal que els gironins decideixin sobre determinats temes de la ciutat. La intenció és que es pugui votar a partir dels 16 anys.



"Responsabilitat" a l'oposició

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha aprofitat la presentació del pla de govern per fer una crida a l'oposició per "treballar de forma col·laborativa". Madrenas ha recordat que "la ciutat està molt tocada" pels efectes de la pandèmia i per això ha demanat a la resta de forces que deixin de banda les eleccions catalanes previstes inicialment pel 14 de febrer. "A la ciutat no estem de campanya, a la ciutat tenim dificultats", ha reblat Madrenas.

El govern de JxCAT i ERC ja està negociant els propers pressupostos municipals, tot i que ho fan treballant en diversos àmbits. Segons Madrenas, han d'explorar molts escenaris diferents en funció dels recursos econòmics que tinguin, ja que de moment encara no han rebut cap de les transferències anunciades per part del govern espanyol. En els propers pressupostos municipals, però, ja preveuen enfilar algunes de les inversions previstes en el pla de govern municipal anunciat aquest divendres.

Tot i així, per tirar endavant els comptes del 2021 necessitaran el suport d'una altra formació, ja que el govern segueix sense tenir la majoria absoluta tot i haver incorporat els quatre regidors d'ERC.