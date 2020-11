Girona i Salt reobriran dilluns els parcs infantils i els espais esportius d'accés lliure

Els ajuntaments de Girona i Salt reobriran el proper dilluns 23 de novembre els parcs infantils, les pistes poliesportives d'ús lliure i els parcs de salut. Les dues ciutats han pres la decisió de forma conjunta després que la Generalitat de Catalunya hagi anunciat que es començaran a reduir les mesures restrictives per frenar la covid-19. L'obertura estarà condicionada als requisits que estableix la normativa. En aquest sentit, Salt reforçarà la informació que hi ha a les zones de jocs infantils per tal que les normatives vigents es respectin.

Aquests espais es van tancar el 15 de setembre davant l'augment de casos de coronavirus que en aquell moment van obligar la conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya a augmentar les restriccions als dos municipis. La decisió es va prendre per evitar que els parcs poguessin ser punts de propagació entre els més petits i joves, ja que hi coincideixen famílies diferents i es trenquen els grups bombolla de les escoles.

La regidora de Mobilitat i Via Pública del consistori gironí, Marta Sureda, va enviar ahir un missatge d'agraïment a la ciutadania. «Durant aquest temps les famílies han sigut responsables i han entès que el context sanitari ens havia aconsellat aquesta opció. Ara que des de la Generalitat de Catalunya es comencen a relaxar algunes mesures preventives, creiem que és un bon moment per tornar a obrir aquests espais, si bé demanem prudència al conjunt de la ciutadania i que respecti totes les normes d'higiene abans i després del seu ús», afirma la regidora a través d'un comunicat.

Justament aquest cap de setmana, famílies de Girona van iniciar una campanya a les xarxes socials per reclamar l'obertura dels parcs infantils després de dos mesos amb l'accés prohibit a aquests equipaments. Des de la campanya, argumentaven que «jugar a l'aire lliure promou la salut de les criatures a tots els nivells, i cal permetre-ho». També defensaven que «els estudis recents indiquen que el virus es transmet sobretot en espais tancats i amb molta gent».

145 actuacions als parcs gironins

Durant aquestes setmanes que els 130 parcs infantils de Girona han estat precintats, les brigades de l'Ajuntament de Girona han realitzat un total de 145 actuacions de millora i condicionament. Segons explica el consistori, s'han arreglat els gronxadors i la resta de jocs que necessitaven una revisió o bé una substitució i s'han realitzat tasques de salubritat de les sorreres del parc del Migdia i dels parcs de Can Sunyer i Damià Estela de Fontajau. També s'han arranjat les tanques de fusta dels jocs de les Casernes per protegir-los de la intempèrie i en el parc infantil de la plaça de Pablo Ruiz Picasso, al barri de Vila-roja, s'ha substituït la tanca de fusta per una de metàl·lica.

Una altra de les actuacions ha estat arreglar el paviment dels jocs infantils, com és el cas de l'espai de la plaça de Catalunya i de la plaça de la Diputació.

També s'han dut a terme actuacions per tal de garantir el gruix del paviment dels parcs infantils de Pla de Palau-Sant Pau, Santa Eugènia, Sant Narcís, Vila-Roja, Torre Gironella i Palau Sacosta.