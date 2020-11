El Corte Inglés va obrir ahir un nou outlet a la botiga que la companyia disposa al carrer Barcelona i que abans es destinava a productes de parament de la llar. Una plantilla integrada per onze persones donen servei a l' outlet, on tenen cabuda prop d'un centenar de marques de referència, que es distribueixen en espais diferenciats. Hi ha descomptes de fins al 70% i mesures per fer front a la covid.