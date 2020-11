Girona estudia ampliar les zones blaves i verdes i ja té una allau de peticions veïnals

El número de places de zones blaves i verdes que hi ha als carrers de Girona podria ampliar-se. No seria immediatament però sí a mitjà termini. L'àrea de Mobilitat de l'Ajuntament té sobre la taula l'inici de dos estudis relacionats amb aquest sistema d'aparcament en superfície. La regidora Marta Sureda explica que han rebut moltes peticions veïnals per tal de poder-se beneficiar de les àrees verdes d'aparcament.

Hi ha sol·licituds a Sant Narcís, Sant Ponç, Vista Alegre, el Mercadal o residents en places com la de Sant Feliu o la de Marquès de Camps han mostrat interès en aquest sistema de pagament tou. Fins i tot, al Barri Vell es va votar en uns pressupostos participats. Però la representant municipal explica que no vol convertir Girona en una ciutat plena de ratlles verdes. Sureda recorda que aquests aparcaments són una «eina d'estratègia per la mobilitat» i es pregunta si la zona verda és un incentiu al vehicle privat, si l'espai públic s'ha d'ocupar amb aparcament o si se li han de donar altres usos.

L'Ajuntament de Girona va assumir la gestió directa de les zones blaves i verdes després que en els darrers anys hagués anat a càrrec primer de l'associació Mifas i posteriorment de l'empresa Setex fins a finals de l'any 2015. Això no obstant, no s'ha fet cap estudi que certifiqui que la millor gestió d'aquests aparcaments és la municipal. La regidora exposa que ara mateix «no tenim el servei establert» i que a l'Ajuntament li cal «un estudi que indiqui quina és la millor forma de gestió» per poder fer posteriorment modificacions, per exemple per ampliar zones o per implantar-ne de noves.

La regidora voldria que aquest estudi es faci durant l'any vinent i que aquest mateix any estigui enllestit. Probablement, aquest estudi s'encarregarà a una empresa externa per tal que no hi hagi dubtes que és «objectiu». Sureda confia que la gestió municipal sigui la més recomanable i recorda que els permet ser més flexibles i àgils a l'hora de prendre decisions. En estar assumit per l'Ajuntament, per exemple, es va poder eliminar ràpidament el pagament durant el període de confinament. I, ara mateix, hi ha espais on s'han eliminat places d'aparcament per ampliar les voreres i garantir així la distància de seguretat per evitar la propagació de la covid entre els vianants, com ara al carrer Juli Garreta o a la plaça Poeta Marquina.

En paral·lel, també es vol analitzar els pros i els contres d'ampliar o no zones verdes o blaves a qualsevol punt de la ciutat. Segons la matrícula, per als vehicles de fora de Girona, han de pagar exactament el mateix preu que el d'una zona blava (1,05 euros cada hora). Per als gironins, però, és quasi a meitat de preu (0,55 euros l'hora) i per als residents d'un barri amb zona verda, hi ha un preu molt reduït (0,25 euros al dia o una quota trimestral de 19,70 euros). Això fa que, com a mal menor, per garantir-se poder tenir places disponibles, hi hagi moltes peticions i amb moltes casuístiques diferents.



