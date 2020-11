Entra en vigor l'ordenança que prohibeix anar en patinet per la vorera a Girona

La nova ordenança de circulació de Girona entra en vigor aquest dimarts. El document regula l'ús dels patinets, patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal a dins del terme municipal. Després d'haver-se aprovat al ple i passar una exposició pública, ja es podrà multar. No obstant això, la regidora de mobilitat, Marta Sureda, ha explicat que primer faran una campanya divulgativa.

Una de les grans indicacions és la prohibició d'aquests vehicles de passar per les voreres, on dels punts que genera més polèmica perquè actualment es poden veure usuaris fent-ho.

El consistori gironí preveu que els patinets elèctrics puguin circular per les vies ciclistes com ara els carrils bici i per plataformes úniques (on comparteixen espais amb vianants i vehicles a motor) amb limitació de velocitat a 20 km/h. Només podran fer-ho a la calçada en els carrers de preferència per a vianants en les denominades «zones 30», tot i que màxim podran anar a 20 km/h. Mai per la vorera, sota possible multa de 200 euros. Tampoc podran circular per la calçada en vies de velocitat més elevada com a la carretera Barcelona, per exemple. Hauran de baixar i anar a peu per la vorera sense activar el vehicle.

Tampoc es podrà circular parlant pel telèfon mòbil ni anar amb auriculars. A més, serà obligatori dur un casc homologat, només podrà viatjar-hi una persona i serà obligatori portar llum i elements reflectants a la roba si es condueix durant la nit. Tot plegat queda regulat amb sancions d'entre 100 i 500 euros.

Els vehicles similars als patinets però que incorporen un seient seran considerats cicles de motor. Això comportarà que s'hagin de matricular, tenir permís de circulació de ciclomotors, assegurança obligatòria i portar casc de protecció. Aquests vehicles només poden circular per calçades on està permesa la circulació de vehicles a motor.

La regidora de Via Pública i Mobilitat de l'Ajuntament de Girona, Marta Sureda, va explicar en el seu moment que «l'objectiu de l'ordenança és garantir la circulació segura de tothom i prioritzant els vianants».

A la vila de Salt va entrar en vigor fa només una setmanes i també està previst que inicialment hi hagi més informació que sancions.