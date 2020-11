L'Ajuntament de Girona implantarà la setmana vinent un sistema de recollida de residus amb contenidors intel·ligents a l'Eixample i el Mercadal que abarca 3.550 habitatges. Són els que estan dins de l'àmbit del carrer a la Creu, la Rutlla, General Mendonza. Plaça Catalunya. Avinguda Sant Francesc, Jaume I i Joan Maragall. En total, hi haurà 28 àrea de contenidors intel·ligents.

Aquests dies ja s'esta informat els veïns del sector i s'està distribuint tot el material necessari amb una carpa a la plaça Calvet i Rubalcaba. A peu de contenidors hi haurà 21 agents cívics que informaran del nou sistema, que inclou una targeta personalitzada per obrir els contenidors, enganxines identificatives, bosses de colors segons la fracció i un calendari on s'explica quins dies s'ha de llançar cada fracció. Per exemple, el vidre s'haurà de llançar només els dimarts i el paper, el dijous. L'orgànica, dilluns, dimecres i dissabte i els encasos els dilluns i els divendres.Aquest sistema ja funciona a la plaça Catalunya des de fa uns mesos. Segons el regidor de Medi Ambient, Eduard Berloso, està essent tot un èxit i s'ha passat d'un 36 a un 93% de reciclatge en aquest punt.

Inicialment, no hi haurà sancions sinó informació i divulgació per a aquelles persones que es detecti que en fan mal ús o que deixen les bosses a terra. A la llarga, però, sí que es multarà. Aquests primeres dies passarà un camió que recollirà tot el que hagi pugut quedar fora dels contenidors.

A més, la setmana vinent també d'inicia el sistema porta a porta a Campdorà i a la Pujada de la Torrassa. Són dos indrets on per la seva configuració urbanística es considera que es podrà fer adientment. Aquest sistema ja funciona a la vall de sant Daniel.

Els contenidors intel·ligents i la recollida porta a porta, són, segons l'alcaldessa, Marta Madrenas una de les noverats més importants de tot el mandat i una aposta "per diexar un plaenta més digne als nostres fills i nets". L'alcaldessa va fecordar que Girona és una de les ciutats catalanes amb un índex més alt de reciclatge dels municipis amb més de 50.000 habitants i que volen seguir essent referència en un tema que afecta la transició ecològica i tecnològica. Afirma a més, que els estan trucant d'altres municipis per inodfrmar-se d'aquest nou sistema. Fins i tot, des de Barcelona. A girona s'implanta un moldel diferent al d'altres poblacions ja que en altres indrets segueix havent-hi un contenidor per fracció però a Girona és el mateix cada dia.



