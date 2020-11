Veïns de Vila-roja denuncien «talls de llum continus» i reclamen a la Generalitat que sancioni Endesa

Veïns de Vila-roja denuncien que pateixen "talls de llum continus" i reclamen a la Generalitat que actuï per acabar amb el "funcionament deficient" del subministrament elèctric a aquest barri de Girona. A l'escrit de reclamació que han presentat aquest dilluns, insten el Govern a incoar expedients sancionadors contra Endesa, exigir a la companyia que "realitzi les inversions necessàries" per garantir un "servei estable" i indemnitzar els perjudicats pels talls de llum. "Paguem religiosament i estem sense llum", ha lamentat el president de l'associació de veïns, Tomás Cepa. Els veïns carreguen contra la "capacitat nul·la" de la companyia per "solucionar el problema".