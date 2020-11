JxCat demana «responsabilitat» a Guanyem: «Ara la prioritat és la lluita contra els efectes de la Covid»

El grup municipal de JxCat a Girona demana "responsabilitat" i "honestedat" a Guanyem Girona a l'hora de "valorar els nivells d'execució" dels acords presos entre les dues formacions i li recorda que "ara la prioritat és la lluita contra els efectes de la covid-19". En un comunicat de resposta a les declaracions de la formació, JxCat defensa que s'han hagut de readaptar recursos per la pandèmia però el seu portaveu, Lluís Martí, remarca que "s'han complert, estan a punt de complir-se o s'està treballant a fons en la gran majoria dels acords als què es va arribar". Entre ells, l'ampliació de places d'educadores en escoles bressol, el pla per l'habitatge, la construcció de nou habitatge assequible, o el menjador social a l'esquerra del Ter.

Guanyem Girona ha criticat aquest dimarts que JxCat ha fet un compliment "ínfim" dels acords que van pactar amb ells per aprovar el pressupost d'aquest 2020. El cap de l'oposició, Lluc Salellas, ha dit que dels quinze punts prioritaris que incloïa el pacte, només cinc s'han tirat endavant. Per contra, han quedat al calaix projectes com pacificar carrers als barris de Sant Narcís i Sant Pau o dinamitzar Santa Eugènia. A més, ha dit que s'han eliminat iniciatives com crear un projecte de teatre amateur als barris o que s'han aturat les obres de sectorització per acabar amb els talls de llum a Font de la Pólvora.

JxCat li ha respost en un comunicat, però, que no s'ha de "perdre de vista" que hi ha hagut una crisi sanitària i que s'han hagut d'adaptar alguns recursos per afrontar-la. Entre ells, afirmen des de la formació, targetes d'emergència per persones que s'han quedat sense recursos, programes per reduir l'atur, ajudes directes als autònoms i els sectors econòmics més afectats, ampliació d'espais per a les terrasses, per assegurar dispositius mòbils i connectivitat a alumnes en situació de vulnerabilitat, espais per als sense sostre o l'eliminació de carrils de circulació per destinar-los a vianants i garantir el compliment de les mesures sanitàries.

"Retrets estèrils"

Martí afirma que l'objectiu del govern és i continuarà essent arribar a acord "amb tothom" per fer que Girona "surti el més aviat possible d'aquesta crisi" però recorda a Guanyem que "en aquests moments la ciutadania necessita solucions i treball conjunt, no retrets estèrils".

"Nosaltres demanem a Guanyem que se sumi amb complicitat a aquest objectiu, que és l'únic per al que treballem, perquè amb una actitud de desgast estèril l'únic que s'aconsegueix és allunyar-se del que necessiten els nostres veïns i veïnes", insisteix.

Acords per a un nou pressupost

Amb tot, la formació remarca que s'està treballant per complir amb la majoria dels acords i diu que aquesta valoració s'haurà de fer el mes de febrer, "quan faci un any de l'acord". Malgrat això, creu que "en plena pandèmia, la ciutadania pot entendre que ara mateix la prioritat del govern i del personal municipal ha de ser tot allò que serveixi per atenuar-ne els efectes".

També insisteix que cal arribar a acords amb totes les formacions per pactar un nou pressupost per al 2021 "adaptat a les noves necessitats".