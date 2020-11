El PSC creu que els ajuts municipals a l'hostaleria de Girona són «insuficients»

El PSC de Girona considera «ajustada i raonable» la reivindicació dels hotelers de la ciutat quan reclamen una major implicació econòmica de l'Ajuntament en els ajuts per afrontar l'actual moment econòmic. El regidor socialista Jordi Calvet apunta que «la quantitat que s'hi vol destinar és absolutament insuficient, tal com sosté el sector hostaler i, a més, els ajuts arribaran més tard que en altres ajuntaments, el govern novament no ha estat a l'alçada». «La situació dels sectors de l'hostaleria, la restauració i el comerç és límit a la nostra ciutat. Les pèrdues en molts casos arriben al 80 %», ha dit Calvet.

Per això, des del grup del PSC s'insisteix en la reclamació que el govern municipal destini part dels 2.000.000 euros dels romanents de tresoreria a implementar les ajudes necessàries per pal·liar aquesta crisi econòmica i social. «El nostre teixit econòmic necessita aquests dos milions i necessita també que des de l'Ajuntament es dissenyi un pla ambiciós per recuperar el turisme a la ciutat pensant ja en la propera temporada, així com un pla de recuperació econòmic-social que respongui a la gravetat del moment», ha manifestat Calvet.

El regidor socialista ha lamentat que, tal com sosté el sector hostaler, els 250.000 euros que l'Ajuntament té previst destinar a autònoms i microempreses de la ciutat «no arribaran a tothom». Per exemple, segons la informació que ha transcendit, dels 250.000 euros que l'Ajuntament està pensant destinar als autònoms i microempreses, només 75.000 euros serien per a autònoms. «Aquests ajuts tindrien un import màxim de 1.000 euros per autònom», ha explicat Calvet.

A falta de conèixer amb quin criteri es repartiran els diners, «si prospera el que l'Ajuntament preveu, l'ajut de 1.000 euros el podrien rebre només 75 autònoms dels 1.600 que hi ha a la ciutat», ha explicat Calvet. Aquesta és una circumstància «que a més de completament injusta per als afectats, no pot portar res més que problemes, com ja ha passat en l'àmbit autonòmic», ha afegit.

D'altra banda, Jordi Calvet també ha lamentat que la «poca disposició» de l'equip de govern contrasta amb altres exemples com el de Calonge, que ha proposat un pla de 1,8 milions d'euros per lluitar contra els efectes de la pandèmia o els 1,5 milions de l'Ajuntament de Granollers destinats a la recuperació econòmica de juny a desembre.