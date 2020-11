El Circ Raluy Legacy reprèn les funcions a la carpa de La Copa amb set sessions

El Circ Raluy Legacy va decidir no marxar de Girona quan la pandèmia va provocar que la Generlaitat obligués a suspendre quasi totes les activitats. La família Raluy va optar per mantenir-se a la ciutat immortal amb l'esperança de poder seguir oferint l'espectacle als gironins i ahir va poder tornar a obrir la carpa situada a l'esplanada de La Copa després que el Govern català aixequés algunes de les mesures restrictives.

La d'ahir va ser la primera de les set sessions programades a la capital gironina i era la que van considerar com la del dia de l'espectador. Ara, la carpa dels Raluy encara oferirà sis sessions més fins al diumenge. Demà i demà passat hi haurà una sessió única a la tarda. Dissabte n'hi haurà dues a la tarda i diumenge n'hi haurà una al migdia i una última a la tarda. Les entrades es poden adquirir a la pàgina web del circ.

La família Raluy ha estat una habitual a la ciutat de Girona per les Fires. I la companyia va tenir clar des que va haver d'aturar les funcions que no marxaria de la ciutat sense reemprendre les sessions per als gironins que s'havien quedat sense veure el seu darrer espectacle: Todo (Lo) Cura.

Durant aquests dies en què la cinquantena de persones que formen part de la companyia no van poder actuar, el circ va oferir funcions de l'espectacle The magicformula pels canals propis de Facebook i YouTube.

Les funcions que s'ofereixen a Girona tenen en compte les restriccions d'aforament i les distàncies de seguretat i, per evitar qualsevol acumulació de gent, no hi ha cap pausa a mig espectacle. Les graderies es netegen després de cada funció.

El xou vol recrear l'essència dels anys trenta però amb l'avantguardisme més actual i l'últim en tecnologies, unes coreografies espectaculars i úniques i una bona dosi de llum i so. Tot plegat amb impressionants números aeris, de risc i equilibris impossibles amb picades d'ullet d'humor i d'optimisme.

La companyia circense ja va haver d'aturar els seus espectacles quan estava a Reus, en la primera onada de la pandèmia. Allà van estar parats quatre mesos. Ara a la ciutat dels quatre rius han hagut d'estar quiets pràcticament un mes, quan viuen de moure's. La gira els ha de portar a Santa Coloma de Gramanet a partir del 3 de desembre.