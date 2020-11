La Fundació Ramon Noguera potencia el seu projecte d'alimentació ecològica

La Fundació Ramon Noguera ha estrenat avui un espai destinat a la divulgació del seu projecte d'alimentació ecològica Aliments Onyar. L'Onyar Showroom és un espai polivalento on s'hi podran fer diferents activitats per donar a conèixer el projecte, com ara visites, degustacions i tallers, i alhora consta amb una zona d'exposició on s'hi pot trobar tota la gamma de productes ecològics Aliments Onyar. Està situat a les instal·lacions de la Fundació Ramon Noguera a Gironaal costat de l'obrador on elaboren aliments com pizza i pasta fresca, i que es va posar en marxa fa un any. Entre els dos espais es dona feina a una quinzena de persones amb discapacitat.



"Consumint els nostres aliments cada persona pot ser partícip de fer el projecte més gran, que ha de suposar la creació de nous llocs de treball per a persones amb discapacitat», explica la directora de la Fundació Ramon Noguera, Pepita Perich.





Avui hem presentat l'Onyar Showroom, un nou espai que ens permetrà divulgar el projecte d'alimentació ecològica @AlimentsOnyar mitjançant un programa de visites, degustacions i altres activitats pic.twitter.com/qnrS3iXgkh — Fund. Ramon Noguera (@grupFRN) November 27, 2020