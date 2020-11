Incendi a la zona de comptadors d'un bloc de pisos de Can Gibert del Pla

Els Bombers treballen en un incendi a l'habitació dels de comptadors d'un bloc de pisos de Can Gibert del Pla.

Part dels veïns s'han desallotjat i d'altres s'han confinat a casa arran del succés.

Els efectius d'emergències han rebut l'avís quan passaven 8 minuts de les dotze del migdia que hi havia foc en un bloc de pisos de cinc plantes del número 61 del carrer Orient de Can Gibert del Pla.

Els Bombers han desplaçat sis dotacions a lloc i segons les primeres informacions, les flames estarien acotades a l'habitació dels comptadors. El foc està generant també fort fum a l'edifici però per ara no hi hauria ferits.

A banda dels Bombers, a lloc també hi ha la Policia Municipal de Girona i el SEM.