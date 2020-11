Rebenten una quarantena de trasters de l'aparcament d'un edifici de Girona

Uns lladres han rebentat en una sola nit una quarantena de trasters d'un bloc de pisos de la ciutat de Girona. Els delinqüents no van fer fressa i els veïns no se'n van adonar fins a l'endemà. Els objectes robats, segons la policia, no serien -almenys en l'inici de recollida de denúncies- d'un alt valor.

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Girona estan investigant els fets i busquen el grup de lladres que hauria comès els robatoris amb força. És un dels casos més importants que ha afectat la ciutat en els últims temps, per l'alt nombre d'afectacions.

Els robatoris es van produir durant la nit de dimarts a dimecres, a l'edifici conegut com les 100 Llars que dona al carrer de la Rutlla i també a la plaça de Lluís Companys. Es tracta d'un bloc de pisos que compta amb aparcament soterrat compost, d'una banda, per una zona de trasters i, de l'altra, d'estacionament per als vehicles.

És una zona relativament cèntrica de la ciutat però no va ser fins ahir al matí, a primera hora, que un veí -precisament el president de la comunitat- va alertar al telèfon d'emergències 112 de l'espectacle que acabava de veure: una quarantena de trasters rebentats.

Per poder-hi accedir els lladres van forçar les portes i van donar un cop de peu per acabar-hi entrant. Arran de l'avís del veí de l'edifici, els Mossos d'Esquadra es van activar i ahir al matí van estar a la zona per fer-hi la corresponent inspecció ocular, recopilar informació, imatges de càmeres pròximes i possibles pistes dels lladres. Els assaltants no van fer soroll, o almenys això sembla, perquè cap veí va sentir soroll durant la nit i matinada que sortís d'aquesta zona de l'edifici.

És un gran aparcament comunitari i els Mossos d'Esquadra preveuen anar recopilant denúncies al llarg dels pròxims dies, ja que els afectats han de fer balanç del que se'ls ha sostret. D'entrada, segons la policia, els objectes sostrets no serien de gran valor.



Eines i objectes fàcils d'emportar

En aquests trasters la gent hi sol guardar eines, aparells que no utilitza cada dia, bicicletes, entre d'altres. Pel que ahir van poder veure els policies, el que van sostreure van ser coses fàcils d'emportar-se com ara eines, entre altres elements.

Aquest cop en trasters és dels més importants que s'han detectat a la ciutat de Girona darrerament. Hi ha robatoris d'aquest tipus en aparcaments comunitaris però, asseguren fonts policials, feia temps que no se'n veia un amb tanta afectació. Es dona el cas que en aquest mateix aparcament hi havia -com és normal- vehicles aparcats, però els lladres no van optar per obrir-ne cap ni forçar-ne els maleters a la recerca d'algun objecte de valor. Tenien clar, segurament són especialitzats, que el que volien és obrir i robar en els trasters.



Nadal, llaminer per als lladres

La situació que es va viure en aquest edifici de l'Eixample de Girona va ser molt rellevant però l'època en la qual ens trobem, el mes de desembre, no és estrany que els lladres de trasters comencin a intensificar la seva feina delictiva. El motiu és la seva proximitat a les festes de Nadal i els Reis.

És conegut per aquests grups de lladres que durant aquesta època s'adquireixen regals i sovint d'alt valor econòmic i que les famílies per evitar tenir-los a casa, els guarden en trasters i fins i tot a dins dels mateixos vehicles aparcats al pàrquing de casa.

Amb aquesta informació, que sovint concorda amb el que acaba fent la gent, els lladres de trasters comencen a actuar i s'emporten objectes de gran valor. L'any passat i l'anterior, per exemple, va haver-hi diversos robatoris en diferents barris de la ciutat on l'objecte més desitjat eren les bicicletes. Molts d'ells es van cometre per aquestes dates. Alguns edificis van patir uns 20 robatoris en només una nit, però el cas d'aquesta setmana ha estat de rècord.