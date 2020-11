Una agència de publicitat a l'aula

L'institut Santa Eugènia de Girona imparteix un grau de Màrqueting i Publicitat on els alumnes dediquen tot el seu temps a crear material promocional per a empreses i entitats que ha estat reconegut com un dels projectes educatius més innovadors en l'àmbit estatal. Els estudiants preparen tasques per a l'Institut Català de les Dones, el Col·legi d'agents comercials, el Patronat de Turisme Costa Brava o l'agència Creative Corner.

Treballar per projectes és un dels grans mantres de l'educació actual. Molts ho voldrien fer, encara més en parlen, i són pocs els que realment ho acaben podent (i volent) aplicar totalment. Un d'aquests últims és, sens dubte, el nou Grau Superior de Màrqueting i Publicitat de l'institut Santa Eugènia a Girona. Tretze alumnes, i els seus professors, que han desterrat els estàndards convencionals d'anar fent les diferents assignatures en els seus horaris cada dia per fer tot el curs preparant projectes que, i aquí hi ha la clau, no són teòrics sinó per a clients reals com l'Institut Català de les Dones, el Col·legi d'agents comercials de Girona, el Patronat de Turisme Costa Brava, o l'agència publicitària de Banyoles Creative Corner.

«Aquest curs era el primer que des del Departament ens van concedir un 3x2, és a dir, que amb tres anys els alumnes es poden treure dos graus, el de Gestió de vendes que ja fèiem, i amb un any més aquest de Màrqueting i publicitat, que és el que vam decidir fer-lo amb aquest mètode», explica Irene Freixas, tutora i professora del grau, que està convençuda que el pas que han fet és «molt bo tant per a la motivació dels alumnes com per a les empreses a les quals s'acabin incorporant aquests estudiants perquè rebran personal molt més habituat a com es treballa en el món real».

El projecte de l'institut Santa Eugènia, presentat amb la denominació «Generació de material publicitari promocional per a les empreses i entitats de l'entorn de l'Institut», ha rebut un reconeixement de Dualiza Bankia i FPEmpresa com un dels més innovadors de l'estat. En el premi hi ha associada una dotació econòmica de 10.000 euros, que «s'invertiran en la compra de material per generar falques, vídeos, anuncis per a premsa escrita...».

Amb la idea que els alumnes treballin com si fossin una agència de publicitat real, han de presentar els projectes a les empreses col·laboradores en una data concreta i els professors passen a ser un «acompanyant en el procés d'aprenentatge» més que no pas en la persona que imparteix els coneixements. «Com que ells han de fer totes les parts del projecte, per exemple ara en el cas de l'Institut Català de les dones han fet un decàleg sobre els estereotips en la publicitat i han gravat el seu propi anunci publicitari, ells per si sols ja van assolint competències com treball en equip, comunicació, resolució de conflictes, gestió del temps...», explica Freixas, que creu que els alumnes acaben obtenint una «comprensió més profunda dels temes, perquè han d'anar aprenent a veure els problemes que es troben i com els poden resoldre». I així al llarg de tot el curs, perquè després del projecte amb l'Institut Català de les Dones, arriba ara la col·laboració amb el Patronat de Turisme Costa Brava, en la qual «faran una aplicació mòbil amb uns jocs sobre els camins de ronda, i dissenyaran la campanya promocional del seu llançament».