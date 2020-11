Girona confia a fer Temps de Flors i busca proveïdors per a l'edició del 2021

Optimisme a l'Ajuntament de Girona de cara a l'organització de Temps de Flors per a l'any vinent. Hi ha l'esperança que es podrà fer la mostra floral d'una manera o altra. Encara que sigui més modest o diferent. Recentment ha iniciat la recerca d'un proveïdor que li pugui facilitar flors, plantes i material de jardineria per un màxim de 250.000 euros.

Temps de Flor s fa a mitjan mes de maig, però si s'han de buscar empreses, s'ha de començar a fer ara, tal com recorda la regidora de Turisme i Promoció Econòmica, Glòria Plana. Cal fer totes les tramitacions per poder tenir-ho tot a punt per si és possible fer l'exposició floral. I més si succeeix com l'any passat, que en un primer concurs públic no s'hi va presentar ningú i es va haver de fer una segona licitació, amb el risc que comportava que tornés a quedar desert. Quan ja s'havia aconseguit un viver de Banyoles la pandèmia va tirar per terra l'organització de l'esdeveniment.

Ara acaba de licitar-se el concurs per trobar un proveïdor per l'any vinent, per un màxim de 250.250 euros. En cas d'adjudicar-se, podria prorrogar-se per tres anys més. El preu és màxim perquè podria acabar essent menys si, finalment, es pot fer Temps de Flors però en un format més reduït, segons explica Glòria Plana. En aquest hipotètic cas, el pressupost acabaria essent segon el total i el tipus de flors, plantes i bulbs que es compressin.



Licitació conjunta dels lots

Aquest any, a més, la licitació és tota conjunta (flors i material de decoració per fer els muntatges), a diferència de l'any passat, quan van sortir a subhasta deu lots diferents (ferros, plantes, fustes, plàstics, etcètera). Es considera que fer-ho independentment «comportaria un risc per la correcta execució tècnica del contracte, atès que la coordinació més és àgil i eficient amb un únic proveïdor i, més, tenint en compte el volum econòmic del contracte». De fet, l'any passat, dels deu lots que van sortir a concurs, set van quedar deserts en un primer moment (inclòs el més important, que era el de proveir de flors i plantes).

Les bases del concurs estableixen que el possible interessat ha de tenir una seu permanent durant la mostra situada a menys de 35 quilòmetres de Girona i haurà d'estar obert per prestar el servei com a mínim 35 hores setmanals i «haurà d'estar disponible per poder prestar atenció telefònica» durant l'horari d'obertura.