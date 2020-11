Els Mossos investiguen una baralla per una discussió sobre la propietat d'un supermercat a Can Gibert

Els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla entre dos grups de persones que es va originar arran d'una discussió per saber qui era el propietari d'un supermercat de la zona de Can Gibert del Pla de Girona. Els fets van passar pels volts d'un quart de deu de la nit d'aquest dijous, quan l'establiment estava abaixant la persiana, just abans del toc de queda. Aleshores, un grup de persones van arribar davant del negoci i un dels membres va agredir amb un pal el responsable de la botiga. Va ser en aquell moment quan es va originar una baralla entre una quinzena de persones dels dos grups, tots de nacionalitat paquistanesa, que consideraven que el negoci era de la seva propietat i no de l'altre grup.

En escoltar els crits i les corredisses, alguns veïns de la zona van avisar els Mossos d'Esquadra, que es van desplaçar fins el lloc dels fets. Un cop allà, els policies van acabar arrestant l'autor de l'agressió i se'l van acabar emportant a comissaria. A banda de la persona que ha quedat detinguda, en un vídeo que s'ha penjat a les xarxes socials es pot veure com diversos membres més dels dos grups porten barres de ferro.