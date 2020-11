Patinet elèctric: Girona mai podrà ser una ciutat modèlica

Mobilitat. Els usuaris del patinet elèctric de Girona intenten adaptar-se a la nova normativa però molts continuen anant sense casc. Imaginar-se una ciutat farcida de carrils bici és utòpic, però el mateix Ajuntament admet que hi ha de seguir treballant. Però una ciutat on tots els veïns seguissin les regles de circulació també és altament improbable. Pensar que els usuaris del patinet compliran totes les normes és com creure que tots els vianants esperen el vermell del semàfor quan no passen cotxes.

Imaginar-se una ciutat modèlica. Amb vianants esperant que el semàfor es posi en verd per creuar una carretera encara que no passin cotxes. Amb ciclistes passant pel carril bici. Amb usuaris de patinets elèctrics amb casc i sense anar per la vorera. I ben a poc a poc. No, no és Girona. De fet, no és Catalunya. Potser seria un joc de consola. O el somni humit d'un responsable de mobilitat. Aquesta ciutat hipotètica, això sí, tindria molts més quilòmetres ciclables.

Tot és aturar-se i contemplar com es mouen els veïns per la seva ciutat, on s'acaba d'aprovar la nova ordenança municipal que regula l'ús del patinet elèctric i altres vehicles de mobilitat personal. Els gironins, com els catalans, som fets per anar a la nostra. Almenys això és el que es pot deduir amb simples observacions sobre el terreny. En un estudi al parc Central, dels trenta primers patinets que passen, només set compleixen tota la normativa, casc inclòs. En aquesta zona de la ciutat hi ha carrils bici a dojo i, per tant, els usuaris fàcilment circulen per l'espai correcte. Hi ha el que creua tot el parc, el que permet fer el carrer Santa Eugènia des del riu Güell a la plaça Marquès de Camps o viceversa, i el que va per sota del viaducte del tren convencional. La majoria hi circulen, però molts, sense casc.

Un dels set que sí que porta casc dels trenta usuaris analitzats, a més, tenia enganxat un carretó que transporta nens. Es considera assimilat a una bicicleta i, per tant, ha d'anar -com anava- pel carril bici.



Diferents infraccions

Però vint-i-tres usuaris de patinets elèctrics anaven sense casc i alguns acumulaven alguna altra infracció. En lloc de casc, alguns duien gorro i altres gorra, ben posada o a l'inrevés. Fins i tot una dona porta un nen al mateix vehicle, quan en aquest vehicle s'hi ha d'anar individualment. N'hi ha quatre que són patinets amb cadira. Aquest vehicle es considera assimilat a un ciclomotor i per tant hauria d'anar per la calçada -a més de portar casc. Quina por.

En aquesta zona estudiada, fins i tot, hi ha un petit tram -que connecta l'Estació Jove amb la plaça poeta Marquina- on bicis, patinets, busos i taxis comparteixen un carril de circulació a la calçada. Està infrautilitzat. Quasi tots els usuaris de patinet elèctric prefereixen passar per la vorera, ben ampla. També els ciclistes. O desconeixen que hi poden passar o els fa por. I això que molts circulaven o correctament pel carril bici del parc Central o pel del carril del carrer Santa Eugènia. Diversos usuaris, a més, connecten els diferents trams sense reduir la velocitat ni baixar del vehicle, tot i que ho haurien de fer.

Però, què passa en un punt amb carrils bici propers però on en aquell punt concret està prohibit circular-hi en patinet? Només cal seure en un banc. A la plaça Poeta Marquina, una agent cívic para dos usuaris que anaven amb un patinet elèctric amb cadira per la vorera i sense casc. Mentre els explica la normativa, en passa un altre, aquest sense seient, però també sense casc, i en veure l'agent cívic s'afanya a buscar la calçada. Ell no hi podria passar, tampoc. Els dos aturats del seient, sí. A la distància, un policia atura un altre patinet elèctric amb seient al mig de la plaça, a tocar de la carretera Barcelona. A la plaça Catalunya, una noia -amb casc- que hi ha arribat per un carril bici, no sap per on seguir i decideix seguir per la carretera.

Val a dir també que allà on hi ha carril bici, els usuaris hi passen -amb casc o sense. De fet, el mateix Ajuntament admet que ha de continuar treballant per generar més espais d'aquest tipus per un vehicle que ha aterrat per no marxar. Per tendir a una ciutat modèlica.



Passos de vianants i tricicles

Ara bé, dit tot això i agafant la normativa i observant-la amb lupa, s'aprecia que hi ha tants detalls i excepcions que és més que probable que hi hagi usuaris que desconeixen que incompleixen la normativa. Per nova i per complexa. Com es creua un pas de vianants amb patinet? Es pot fer sobre del vehicle en els punts que tenen el carril bici dibuixat. Però s'ha de fer a peu en el que no el tenen dibuixat.

I els tricicles són considerats com si fossin un ciclomotor i, per tant, han d'anar per la calçada. I han de tenir assegurança i matrícula? Doncs sí. Ho imposa la Direcció General de Trànsit (DGT). Això ha causat un trasbals a entitats i empreses de transport que fins ara els han estat utilitzant. La DGT va legislar i els ajuntaments han hagut d'adaptar la normativa. Sí o sí. Hauran de córrer, perquè al gener podrien començar a rebre sancions, a no ser que l'Ajuntament els doni una mica de marge.

Però si s'ha d'estirar les orelles als usuaris del patinet elèctric, val la pena observar els vianants. Com creuen el carrer Santa Eugènia en un punt semafòric? Quants s'esperen que estigui verd per travessar la calçada? Només quan en una de les bandes hi ha nens. La resta, és esperar que no passin cotxes i creuar, en massa com els nyus, hi hagi el color que hi hagi al semàfor.