La Policia Municipal de Girona interposa 16 denúncies en dos bars que incomplien les mesures sanitàries de la covid-19

La Policia Municipal de Girona ha interposat 16 denúncies en dos bars per incomplir les mesures sanitàries derivades de la pandèmia de la covid-19. Les actuacions es van portar a terme durant la jornada d'ahir gràcies a la col·laboració ciutadana, ja que van ser els mateixos veïns qui van avisar al cos de seguretat. El primer dels establiments està situat al carrer de la Rutlla. Allà es van aixecar dues actes, una per excés d'aforament, i una segona per tenir més persones de les permeses a les taules i haver habilitat el magatzem com a menjador.

Pel que fa al segon establiment multat, situat al carrer Sobrequés, s'hi van aixecar un total de 14 actes. Una desena a clients que incomplien les mesures, una al local per estar obert fora de l'horari permès segons les normes del Procicat, i dues més a clients per desobediència, ja que no volien abandonar el local quan la policia els hi va demanar.