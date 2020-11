Les terrasses de Girona s'omplen amb el bon temps d'aquest diumenge

Les terrasses del centre de Girona s'han omplert aquest diumenge aprofitant el bon temps, en el que ha estat el primer cap de setmana amb l'hostaleria oberta. Això sí, el confinament perimetral ha fet que molts establiments decidissin seguir tancats, ja que no els surt a compte obrir. Entre els clients, la majoria es mostraven satisfets de poder tornar als bars, si bé reconeixen que van amb més compte que no pas a la primavera. "Les terrasses ens donen vida i en teníem moltes ganes. Això sí, cal anar en compte", remarca l'Olga Carmona que ha anat a esmorzar amb el seus pares i el seu fill. Per la seva banda, els restauradors expliquen que a vegades han de fer "de policia" però que, majoritàriament, la gent respecta les normes.