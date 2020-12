Acaba el martiri de les obres del carrer Migdia de Girona

El carrer del Migdia de Girona, entre el carrer de la Creu i Emili Grahit, ha quedat reobert al trànsit després dels treballs de millora de la xarxa de sanejament iniciat el 17 d'agost i que han provocat complicacions continuades en el trànsit en aquest sector de l'Eixample. «Sabem que han sigut unes obres que han afectat la mobilitat, però eren imprescindibles pel correcte funcionament del sanejament i del servei d'aigües», ha admès el regidor d'Urbanisme i Activitats, Lluís Martí.

Per això, Martí afirma que s'ha fet «el possible per avançar l'entrada en servei, i estem contents d'haver-ho pogut fer uns dies. En les obres hem aprofitat per reforçar la calçada i millorar l'estat de la via en aquest tram», ha dit.

Les actuacions han consistit en la canalització de dues canonades de sanejament (xarxa separativa) i una d'aigua potable. També s'ha pavimentat la vorera del costat oest del carrer del Migdia. Amb la reobertura al trànsit, les línies d'autobús L1 i L11 recuperen demà el seu recorregut habitual. Fins ara, els busos passaven pel carrer de Joan Maragall i el carrer de la Rutlla, fent parada en aquestes vies.

Les obres van començar el 17 d'agost i estava previst que finalitzessin el 3 de desembre, però els treballs s'ha pogut acabar uns dies abans.

Aquesta és una de les principals vies que s'utilitzen per acabar entrant i sortint de la ciutat. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; el regidor d'Urbanisme i Activitats, Lluís Martí; i la regidora de Mobilitat i Via Pública, Marta Sureda, han visitat aquest dimarts el tram reobert.