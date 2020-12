Quatre detinguts per la mort de la infermera de la Clínica Girona

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir quatre persones en relació amb el crim de Carme Font Senen, a qui van trobar lligada en un pis de Girona el 26 de setembre. La víctima treballava de supervisora de diàlisi a la Clínica Girona. Un dels detinguts és una dona, companya de feina de la víctima. Vivia amb el seu marit, també detingut, en un bloc de pisos del barri gironí de Montjuïc.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos va desplegar un operatiu a primera hora del matí d'ahir i van fer tres entrades i registres simultanis a domicilis de Girona, Lloret de Mar i Rubí. A Girona, van detenir un matrimoni en un pis d'un bloc de pisos del barri de Montjuïc. La policia també es va endur, amb una grua, el cotxe de la parella arrestada en aquest habitatge.

Està previst que els detinguts, tres homes i una dona, passin a disposició del jutjat d'instrucció 2 de Girona demà. El cas està sota secret de sumari.

El passat 26 de setembre van trobar a faltar la víctima al seu lloc de treball, a la Clínica Girona, i un grup de companyes de feina i familiars va anar fins a casa seva, un pis situat a la carretera Barcelona 23, on la van trobar ja sense vida. La dona tenia signes evidents de violència, un cop al cap i estava lligada a terra.

Els Mossos a Girona van obrir una investigació que ha culminat aquest dilluns, dos mesos després, amb la detenció de quatre persones per la seva suposada vinculació amb el crim. Tots ells són de nacionalitat espanyola, segons van informar els Mossos.

Segons van explicar ahir els veïns, l'arrestada, de 57 anys, treballa d'auxiliar d'infermeria al Servei de Nefrologia i Diàlisi de la Clínica Girona, on la víctima treballava com a supervisora. Els veïns van concretar que la dona i el seu marit –també detingut pel cas- fa més de 20 anys que viuen, juntament amb la seva filla menor d'edat, al pis del barri de Montjuïc. L'home, de 64 anys, treballa de transportista.

Fonts de la Clínica Girona van explicar que els Mossos d'Esquadra van alertar ahir mateix, al matí, que la detinguda no aniria a treballar, però sense precisar-ne els motius.

Els responsables del centre mèdic no faran valoracions sobre la detenció fins que el jutjat aixequi el secret de sumari i puguin tenir més informació sobre la suposada vinculació de l'auxiliar d'infermeria en els fets.

La investigació

La investigació dels Mossos es va centrar a reconstruir les últimes hores de vida de la víctima. Segons fonts properes a la investigació, la mort violenta de la dona va tenir lloc el dia abans. L'interior de l'immoble, on tenia el domicili i una consulta de podologia, estava regirat però no hi havia indicis que haguessin forçat els accessos. Durant tot aquest període abans de la detenció, els investigadors també van prendre declaració tant a l'entorn familiar com laboral de la víctima i van analitzar les imatges de les càmeres de videovigilància que hi ha a la zona. Se sospita que haurien entrat a robar.

La víctima era molt coneguda i la seva mort va provocar commoció. El personal de la clínica on treballava de supervisora va sortir al carrer l'endemà i es va concentrar a la portada d'entrada del Servei de Nefrologia i Diàlisi per fer un minut de silenci per condemnar la mort violenta de la infermera. Carme Font era vídua d'Eloi Prat, que va ser un activista comercial i veïnal.

Mentrestant, el gerent de Clínica Girona, Carles Espígol, va recordar que la víctima «des de finals dels anys setanta, quan es va incorporar, portava tota la vida aquí». «Era una persona molt treballadora i molt ben valorada pels seus companys, va treballar gairebé sempre en la mateixa àrea», va recordar el gerent.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va dir a Twitter que esperava que «les investigacions dels Mossos puguin resoldre el cas el més aviat possible» i va expressar «tot el suport a amics i familiars de la víctima».