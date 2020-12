Els veïns no se'n saben avenir: «Encara estic en estat de xoc»

Els veïns que viuen a l'edifici del barri de Montjuïc on ahir es va arrestar la companya de feina de Carme Font se'n feien creus de la detenció de la parella. No tenien gaire ganes de parlar del que havien vist o sentit però expliquen que la parella mai havia causat cap problemàtica de cap tipus al bloc i estan preocupats per la filla, menor d'edat, de la parella.

«Encara estic en estat de xoc», afirma una de les residents. La parella arrestada vivia en un dels pisos de l'edifici. A la bústia no hi ha els cognoms. Només el nom dels dos detinguts i de la filla. Al carrer, alguns vianants assenyalaven l'edifici quan hi passaven caminant per davant.