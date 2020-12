L'alcalde de Sant Julià de Ramis demana 13.000 euros per danys durant l'1-O

L'alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Puigtió, ha assistit aquest dimecres a l'Audiència Nacional per reclamar per la via contenciosa-administrativa més de 13.000 euros al Ministeri de Justícia pels danys que la Guàrdia Civil va provocar al pavelló municipal durant el referèndum independentista de l'1 d'octubre del 2017, una actuació que ha considerat "desproporcionada".

Segons ha explicat Puigtió en unes declaracions a la premsa a l'entrada del jutjat central del contenciós-administratiu 10, durant l'1-O uns 20 furgons de la policia i la Guàrdia Civil es van traslladar a Sant Julià de Ramis, "un poble de 3.600 habitants", per impedir que se celebrés el referèndum. Amb aquest propòsit van provar d'entrar al pavelló municipal forçant les portes.

Això va provocar "uns desperfectes totalment desproporcionats, que no eren coherents amb la conducta dels veïns", ha sostingut el dirigent d'ERC. L'Ajuntament ha valorat en 13.427 euros els danys, la majoria a les portes, panys i fusteria (més de 10.000 euros), tot i que també hi inclou els ordinadors portàtils que van confiscar les forces de seguretat i que, segons Puigtió, eren dels veïns (uns 2.600 euros).

L'Ajuntament va reclamar el desembre del 2017 per la via administrativa al Ministeri de Justícia que reconegués la seva responsabilitat patrimonial i indemnitzés els danys en aquesta quantia. La queixa es va adreçar contra aquest departament perquè aquell dia la Guàrdia Civil actuava com a policia judicial amb les ordres del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Actuació proporcionada de la Guàrdia Civil

El Ministeri de Justícia va rebutjar les reclamacions de Sant Julià de Ramis al març, i després el Govern municipal va presentar una demanda per la via contenciosa-administrativa la vista de la qual s'ha celebrat aquest dimecres.

L'advocat de l'Estat ha defensat l'informe del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) que consta en l'expedient administratiu, segons el qual hi va haver una actuació culposa de l'Ajuntament per celebrar el referèndum i la resposta de la Guàrdia Civil va ser proporcionada, per la qual cosa sosté que no hi ha cap responsabilitat patrimonial ni se l'ha d'indemnitzar, segons diverses fonts jurídiques.

L'altra part, en canvi, ha reivindicat el contingut de l'informe que va redactar l'aparellador municipal per acreditar que els desperfectes del pavelló municipal els va causar la Guàrdia Civil i quantificar-los. Ha comparegut com a perit-testimoni per ratificar-ho i afegir algun detall. L'alcalde també ha estat present en la vista però no hi ha intervingut.

El precedent del procés

Després de mitja hora, el cas ha quedat vist per a sentència, que s'espera en un termini de deu dies. "En un país normal no hauríem arribat fins aquí perquè la Guàrdia Civil no hauria actuat així, i en una justícia normal guanyaríem, n'estic convençut, perquè tothom va veure com va actuar la Guàrdia Civil aquell dia però, coneixent la injustícia espanyola, segurament ho tindrem complicat", ha dit Puigtió.

A més, ha explicat que li agradaria guanyar el judici "per tots els nostres veïns, perquè ho van passar molt malament aquell dia". "Però serà complicat. En vista del resultat del judici del procés, no entendria que ara ens donessin la raó", ha insistit.

A més, Puigtió ha aprofitat per criticar altres ajuntaments, i ha indicat que "hauria estat bé que més pobles haguessin fet aquesta denúncia perquè així tindríem més força". "Però bé, nosaltres vam dir que arribaríem fins al final i aquí ens trobem", ha resolt.