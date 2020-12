Un terç d'entrades venudes per als concerts reprogramats de les Fires

El concerts de les Fires de Girona reprogramats en quatre jornades d'aquest desembre a l'Auditori comencen diumenge i, de moment, s'han venut un terç de les entrades que s'han posat a la venda. El preu és de 3 euros i els diners es destinaran a les entitats que tenien previst tenir una barraca a l'esplanada de La Copa. Segons dades facilitades per l'Ajuntament, el dilluns s'havien venut 848 entrades de les 2.800 disponibles, tenint en compte que n'hi ha unes altres 700 reservades. Per al concert d'Ana Tijoux i Ciudad Jara, (18 de desembre), les entrades estan esgotades. Les dues actuacions s'havien previst en les activitats culturals de Sant Narcís però les restriccions del Govern català van obligar a suspendre els concerts. La resta d'actuacions inicialment s'havien previst al parc del Migdia, però no es van ni arribar a anunciar per les restriccions de la pandèmia. Aquest diumenge actuaran Orelles de Xocolata, La Moderna i Rambalaya. Dilluns serà el torn de Landry el Rumbero, El Petit de Cal Eril i Chaqueta de Chándal. Finalment, dilluns actuaran Reggae per Xics, Les Anxovetes i David Mauricio.