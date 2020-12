Troben mortes dues ancianes germanes dins del seu pis a Girona

Dues germanes d'uns 80 anys van ser trobades mortes ahir a l'interior del seu pis a Girona. Segons publica El Punt Avui, la dona encarregada de la neteja va alertar als cossos policials que no podia entrar a l'habitatge (situat al carrer Migdia) i que les ancianes no responien a les seves trucades. La Policia Municipal de Girona va activar els cossos d'emergència per tal d'accedir a l'interior de l'habitatge. Bombers, Mossos i sanitaris van poder entrar per una finestra i van trobar a les dues ancianes a terra. Els cossos de les dues germanes es trobaven un damunt de l'altre en un passadís de l'habitatge. En aquell moment, una de les dones encara tenia constants vitals, però va morir allà mateix mentre els sanitaris intentaven reanimar-la.

A l'espera de l'autòpsia, les primeres hipòtesis dels investigadors apunten que les ancianes podrien haver caigut accidentalment i portaven dies sense poder-se aixecar.