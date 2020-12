La UdG participa en un estudi sobre l'estimulació elèctrica en el cervell

Un estudi de la Universitat de Girona i la Universitat Autònoma de Barcelona demostra, per primera vegada, que l'estimulació cerebral profunda de regions cerebrals relacionades amb la motivació modifica els nivells de determinats microARNs (miARNs) i de la proteïna SIRT1 en l'hipocamp, una àrea íntimament relacionada amb l'aprenentatge relacional i la memòria explícita. Una de les habilitats més fascinants del cervell és la capacitat de canviar per assimilar nova informació als circuits ja existents. Aquesta propietat s'anomena plasticitat neural i, d'ella, en depenen l'aprenentatge i la memòria. L'interès per trobar tractaments dirigits a preservar i millorar aquestes capacitats cognitives i la necessitat d'identificar marcadors de plasticitat neural que ajudin a entendre els seus efectes ha inspirat aquest estudi.

L'avenç científic s'inclou en la tesi doctoral de la investigadora Irene Puig i ha estat dirigit per les Drs. Elisabet Kádár, Gemma Huguet i Pilar Segura. L'estudi s'ha publicat recentment a la revista Molecular Neurobiology.