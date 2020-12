Celebrat el judici per les destrosses de l’1-O a Sant Julià de Ramis

El contenciós per les destrosses que la Guàrdia Civil va fer al pavelló de Sant Julià de Ramis durant l´1-O va arribar ahir a judici. La vista es va celebrar al jutjat contenciós número 7 de l´Audiència Nacional. L´Ajuntament reclama que el Ministeri de Justícia es faci càrrec dels 13.427 euros que han costat els desperfectes que els agents van fer al pavelló el dia del referèndum. A Sant Julià era on, inicialment, havia de votar Carles Puigdemont.

A la sortida de la vista, l´alcalde, Marc Puigtió, va indicar que el judici va anar «bé» perquè van poder exposar el seu informe, que recull totes les destrosses. L´alcalde va admetre, però, que veu «difícil» guanyar per la «injustícia espanyola». «En un judici normal, guanyaríem», va dir.

Ara, la previsió és que d´aquí a un mes hi hagi la sentència. L´alcalde va reiterar que seguirà «lluitant fins al final» per aconseguir que es reconegui el perjudici que van suposar els danys ocasionats per la Guàrdia Civil. D´altra banda, Puigtió va recordar que li hagués «agradat» que «més pobles» afectats per les destrosses durant el referèndum l´haguessin acompanyat en aquest procés judicial.

Aquest és el segon contenciós que el municipi presenta per les destrosses al pavelló. El primer va ser rebutjat pel Ministeri de ?Justícia.