Dolors Condom i Jaume Curbet i Hereu tindran places de Girona amb el seu nom

La Comissió del Nomenclàtor de Girona ha acordat en la reunió d'aquesta tarda posar nom a tres espais públics de la ciutat atenent les propostes fetes per entitats veïnals. L'acord s'haurà de ratificar en ple municipal per a la seva aprovació definitiva.

Un dels noms aprovats és el parc de la Guingueta de Fontajau, ubicat al costat del camp de futbol de Sant Ponç, a la cruïlla de l'Avinguda Amical Mauthausen amb el carrer Antoni Varés i Martinell. Es tracta d'un espai lúdic-esportiu on hi ha la guingueta del barri, motiu pel qual s'ha escollit aquest nom, a proposta de l'Associació de Veïns de Fontajau-Xavier Cugat.

També s'ha aprovat que l'espai entre el carrer de Barcelona, el carrer de la Creu i el carrer Francesc Ciurana del barri de l'Eixample passi a dir-se plaça de Dolors Condom. La catedràtica Dolors Condom (Palamós, 1926 – Girona, 2016) va viure al barri de l'Eixample els darrers anys de la seva vida. Aquesta ha estat una proposta de l'Associació de Veïns de l'Eixample, i també s'ha tingut en compte la voluntat de la Junta d'Amics de la UNESCO de Girona que volia atorgar un espai a la catedràtica en un indret que ja té el nom de carrer de Tomàs de Lorenzana.

Per últim, durant la comissió s'ha aprovat que la placeta que hi ha davant l'edifici de la Policia Municipal de Girona, al barri de l'Eixample, passi a dir-se placeta de Jaume Curbet i Hereu. La decisió s'ha pres arran d'una proposta de Joan Delort i altres personalitats i el grup municipal d'ERC. Jaume Curbet i Hereu (1952 – 2011) va ser tinent d'alcalde de Governació i Règim Interior amb competències de seguretat de l'Ajuntament de Girona en el primer ajuntament democràtic (1979 – 1983) després de la dictadura.



"Posem nom a tres espais de diferents zones de la ciutat. En el cas del parc potenciem el caire cívic i veïnal que ha de tenir l'espai, mentre que en les dues places aprofitem per recordar dues persones molt significatives per a la ciutat i que hi han deixat una empremta que creiem que cal reflectir també posant el seu nom de manera que les noves generacions de gironins i gironines els puguin tenir presents", ha afirmat el regidor de Participació de l'Ajuntament de Girona, Martí Terés.