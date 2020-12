El jutjat processa un professor de bateria de Quart per abusar sexualment de dos exalumnes

El Jutjat d'Instrucció 2 de Girona ha processat el professor de bateria de Quart per haver abusat sexualment de dos exalumnes mentre els feia classes. A la interlocutòria, la magistrada recull que l'investigat va aprofitar-se dels nois al soterrani de casa seva, on impartia les lliçons. Exposa que els deia comentaris lascius i els feia massatges que acabaven amb masturbacions o fel·lacions. Tot i que més joves van denunciar el mestre, el jutjat considera que la resta de casos han prescrit i tira endavant el processament per a aquests dos, que van passar entre els anys 2009 i 2017. La causa, però, pot ampliar-se amb més víctimes perquè aquesta setmana dos exalumnes més, que ara tenen 18 i 25 anys, també han denunciat el professor per abusos.