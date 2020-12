Presó sense fiança per als quatre detinguts pel crim de la infermera

En seu judicial, el detingut a Rubí es va acollir al seu dret a no declarar, el matrimoni de Girona només va respondre a les preguntes del seu advocat, Sergio Noguero, sobre qüestions relacionades amb l´arrelament i l´arrestat a Lloret de Mar va ratificar la declaració que va fer davant dels Mossos d´Esquadra, quan va confessar la seva participació en els fets.

Segons la seva versió, un cop van entrar dins el pis, la víctima es va adonar que l´havien enganyat i va començar a cridar. Aleshores, li van tapar la boca i la van intentar lligar però, durant l´agressió, la dona va perdre una sabata, va caure i es va colpejar el cap contra terra. Una versió que les acusacions sostenen que no quadra amb les proves a l´escena del crim.

L´advocada de la família, Maria Monguilod, va sostenir que un cop aixecat el secret de sumari veuen «indicis clars i contundents» contra els quatre investigats: «Veiem un pla premeditat·. «Tots quatre eren coneixedors i planificadors de l´acte», va exposar.

A més, Maria Monguilod també va concretar que la investigació ha estat molt «exhaustiva» i ha acumulat indicis «sòlids» contra els quatre investigats a través de les imatges de les càmeres de videovigilància de la zona, el rastreig dels seus mòbils, seguiments dels vehicles, comunicacions punxades i sonorització de vehicles.

L´advocat del matrimoni, en canvi, va subratllar que a la investigació «no ubica» l´auxiliar d´infermeria i el seu marit a l´escena del crim: «Els indicis que apunten que ella era l´única que tenia informació sobre la víctima són gratuïts i no serveixen per concloure que ho va orquestrar tot». Noguero ja va anunciar que recorrerà la interlocutòria de presó.

El jutjat d´instrucció 2 de Girona va ordenar ahir l´ingrés a presó provisional comunicada i sense fiança per als quatre detinguts pel crim de la infermera Carme Font, que treballava a la Clínica Girona. Ho va fer després de la petició del fiscal, Víctor Pillado, i de l´acusació particular en nom de la família de la víctima, encapçalada per la lletrada Maria Monguilod. La causa està oberta per delictes d´assassinat i robatori amb violència en casa habitada. La investigació conclou que els quatre investigats van orquestrar un pla per assaltar la víctima a casa seva la tarda del 25 de setembre aprofitant la informació que tenia l´auxiliar d´infermeria arrestada, que era companya de feina de la víctima i sabia que vivia sola i tenia diners a casa. Seguint el pla, el marit de la dona detinguda va esperar els altres dos al cotxe mentre perpetraven l´assalt. Un cop al pis, però, van colpejar la víctima i la van lligar, i li van provocar la mort.

La investigació conclou que el mòbil del crim va ser un robatori que els detinguts haurien començat a planificar a mitjans agost aprofitant la informació que va aportar la detinguda, que era companya de feina de la víctima i hi mantenia una relació d´amistat, assegurant que la infermera estava sola a casa i tenia diners en caixes fortes.

La víctima tenia el domicili i una consulta de podologia al número 23 de la carretera Barcelona de Girona. Segons fonts properes a la investigació, per aconseguir entrar a l´habitatge sense que la infermera sospités, l´auxiliar d´infermeria va enviar un whatsapp a la víctima dient-li que tenia un client interessat en anar a la seva consulta de podologia. L´home va acabar concertant l´última hora de visita del dia 25 de setembre a nom de «Carles Riera», un nom fals.

Seguint el pla, els tres homes detinguts –un dels quals és el marit de l´auxiliar d´infermeria arrestada i tots ells amb antecedents- van anar plegats amb cotxe fins al centre de Girona. Mentre un d´ells esperava al vehicle, els altres dos van perpetrar l´atac.

El suposat pacient va entrar primer a la consulta, cap a dos quarts de set de la tarda i vestit de carrer, i just darrere va irrompre a l´habitatge l´altre arrestat, que anava vestit amb una granota i duia un cubell fent-se passar per un operari.

Els investigadors sostenen que un cop dins el pis, la víctima es va resistir i els assaltants la van colpejar i la van immobilitzar lligant-la amb roba i cinta americana. Li van propinar un cop fort a la cara, que li va provocar una fractura. Com a resultat de l´agressió, la víctima va morir per asfíxia.

Els lladres van regirar el domicili buscant les caixes fortes però no les van poder localitzar ni obrir i van acabar marxant del domicili. Van sortir del pis mitja hora després d´entrar-hi, segons la investigació.

La víctima era supervisora al Servei de Nefrologia i Diàlisi de la Clínica Girona. L´endemà al matí, el dia 26, la van trobar a faltar a la feina. Per això, un grup de companyes i familiars van anar fins a casa seva, on la van trobar ja sense vida.

La DIC dels Mossos d´Esquadra va obrir una investigació que, dos mesos després, va culminar dilluns amb la detenció dels quatre sospitosos. A primera hora del matí van desplegar un operatiu amb escorcolls simultanis a domicilis al barri de Montjuïc de Girona, Lloret de Mar i Rubí, on van arrestar els investigats.