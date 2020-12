Escoles gironines connecten amb Àfrica, Amèrica i Àsia

La nova campanya de sensibilització «Reset Peace: connectant?nos per la Pau!» es va posar en marxa ahir. La iniciativa està impulsada per la Unitat de Cooperació de l´Ajuntament de Girona i la Coordinadora d´ONG Solidàries, amb motiu del Dia Escolar de la Noviolència i la Pau que se celebra cada 30 de gener. Es tracta d´una proposta internacional i en línia, pensada per poder dur-la a terme tot i la pandèmia. En aquesta ocasió les escoles participants connectaran amb escoles del Nord d´Àfrica, d´Àsia i de Centreamèrica per a sensibilitzar la infància en la Noviolència i la pau.