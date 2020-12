Polèmica per la petició de la retirada dels bancs de la plaça de Santa Eugènia

Un dels bancs que hi ha a la plaça de Santa Eugènia i que al final no es retirarà

Un dels bancs que hi ha a la plaça de Santa Eugènia i que al final no es retirarà · Aniol Resclosa

L´aparició d´uns cartells de l´Ajuntament de Girona a la plaça de Santa Eugènia -coneguda popularment com la plaça del Barco- anunciant la retirada dels bancs ha desembocat en una polèmica amb diferents actors al taulell, fins i tot per saber qui havia fet la petició i per quants bancs afectava l´actuació. Van aparèixer residents de la zona contraris a la sol·licitud, acusacions creuades entre entitats de la zona, amb l´Ajuntament pel mig. Una controvèrsia que girava entorn de si eren tres bancs o si eren tots els que hi ha a la plaça i si ho havia demanat l´Associació de Veïns o quatre comunitats concretes de la plaça.

Aquests bancs serien un focus de conflictes en determinades hores i provocarien distorsions en la convivència en una plaça que ha viscut diferents episodis de baralles i conflictes que pertorbaven el descans nocturn en els darrers temps. Arran d´aquesta petició, l´Ajuntament va acceptar retirar els bancs per «garantir la bona convivència entre tots», segons es llegia en el text i assegurant que es feia a petició de l´Associació de Veïns. Però la presidenta de l´entitat veïnal, Natàlia del Campo, assegura que des de l´Associació no es va demanar la retirada dels bancs sinó que respon a un «pacte» de quatre comunitats de veïns amb l´Ajuntament, fruit d´una reunió la setmana passada, i que l´entitat només donava suport als veïns sol·licitants. Matisa, a més, que aquest acord feia referència a tres bancs concrets.

Del Campo assenyala que van avalar la sol·licitud tot i que ho consideren un «pedaç» perquè són partidaris d´una feina més transversal per erradicar «comportaments incívics i d´inseguretat» amb una taula més transversal.

Tot plegat enmig d´una remor de fons d´alguns veïns del barri que consideren que l´Associació de no representa tot el barri ni tots els residents i que, diuen, sovint no consulta els seus posicionaments. En aquest sentit, precisament, la Mancomunitat de Santa Eugènia- Can Gibert (que aglutina associacions d´ambdós barris) i l´Ateneu Eugenienc, van redactar un comunicat sobre els bancs on expressaven la seva «sorpresa i indignació» i van recordar que els bancs precisament «són per fomentar la convivència». A més, van indicar que no s´havia consultat als socis de l´Associació de Veïns, ni s´havia fet cap reunió de veïns.

Davant d´aquest desgavell, l´Ajuntament ha decidit ara no retirar cap banc. Sobretot, tenint en compte que els canvis de parer dels veïns que són els qui ho havien demanat, segons ha manifestat el regidor del barri, Martí Terés. Ara, l´Ajuntament demana als afectats que si volen algun tipus d´actuació que els hi comuniquin.

Finalment, la presidenta de l´Associació de Veïns lamenta que l´Ajuntament «no afronti les conseqüències del seu pedaç» i aprofiti per «carregar la responsabilitat de la decisió adoptada» a l´entitat veïnal.