Prop de mil proves realitzades en mig any de servei del PET/TC de Cetir-Clínica Girona

Prop de mil proves de PET/TC realitzades en els primers sis mesos des de la posada en funcionament d´aquesta tecnologia en Cetir-Clínica Girona. El PET/TC, que ha estat el primer a instal·lar-se a les comarques de Girona i donar servei a la regió sanitària, és la millor tecnologia mèdica amb la qual determinar l´abast de malalties com el càncer, cardíaques, infeccions, processos inflamatoris o vasculitis. Altres de les seves utilitats són els estudis neurològics en pacients amb trastorns de memòria o deteriorament cognitiu i pacients amb malaltia neurològica manifestada per trastorns de moviment.

Aquest equip de tecnologia híbrida de Cetir-Clínica Girona permet integrar en una única prova diagnòstica els beneficis de la medicina nuclear i la radiologia convencional, ofereix un diagnòstic per imatge més precís, ràpid i còmode per al pacient. La Dra. Sara Guirao, directora mèdica de el Servei de Medicina Nuclear de Cetir-Clínica Girona, afirma que: «Aquesta tecnologia híbrida incorpora dues de les eines de diagnòstic per imatge més potents en l´actualitat: la Tomografia d´Emissió de Positrons (PET) i la tomografia computada (TC). Mitjançant aquesta tècnica avançada de detecció s´obtenen imatges que proporcionen simultàniament informació anatòmica i funcional, amb la consegüent millora de la capacitat de detecció i localització de la malaltia». Precisió diagnòstica i en etapes molt precoces de la malaltia, factors clau per al pacient oncològic. Tant en el diagnòstic com la planificació i el seguiment exhaustiu de la teràpia, el PET/TC és la solució òptima per a les necessitats que planteja el càncer: facilita la detecció precoç del tumor, possibilita l´estudi de la resposta al tractament mitjançant la caracterització bioquímica dels canvis en el teixit cancerós i permet oferir una teràpia personalitzada i un seguiment exhaustiu.

A més, aquesta tecnologia mèdica incorpora intel·ligència artificial aplicada a la diagnosi: AscitesTools, un conjunt d´eines exclusives del grup biomèdic que, a través de la bioinformàtica i la radiòmica (conversió d´imatges mèdiques en quantificables), aporten més precisió i rapidesa. L´objectiu és arribar allà on l´ull no veu, valorant amb dades quantitatives les imatges mèdiques obtingudes per al diagnòstic.

Una major ergonomia i comoditat per al pacient és una altra de les apostes d´aquest PET / TC, ja que presenta un diàmetre d´obertura més ampli que els escàners de diagnòstic habituals, ideal per a persones més sensibles a espais tancats o claustrofòbics. També proporciona una extraordinària qualitat d´imatge en menys temps d´adquisició. L´equip disposa, a més, d´un tauler pla que possibilita la planificació de la radioteràpia.

L´equip mèdic català Cetir forma part de el grup biomèdic Ascires. Amb arrels mediterrànies, per tecnologia i nombre de pacients atesos anualment, aquest grup és líder a Espanya tant en Diagnòstic per la Imatge i Medicina Nuclear com en Genètica. Pioner en portar la medicina nuclear a Girona i en instal·lar la primera ressonància magnètica del país, compta amb una trajectòria de més de 50 anys. En l´actualitat, continua centrant la seva activitat en el diagnòstic de precisió i el tractament, donant atenció a més de 500.000 pacients a l´any i reinvertint anualment una mitjana del 20% dels beneficis en R + D + I.

Clínica Girona és una clínica quirúrgica i mèdica fundada l´any 1934. Amb més de 85 anys d´història, va ser la primera clínica que es va obrir a la ciutat, la primera que va posar en funcionament un Centre de Diàlisi a Girona (1974), va ser pionera en la implantació de noves tècniques de Diagnòstic per la Imatge com el TAC (1987), o la Ressonància Magnètica (1997), així com en l´àmbit de la Medicina Nuclear a Girona, conjuntament amb Cetir (2001). El Grup Clínica Girona integra actualment més de 400 professionals. La suma dels dos desenvolupaments, l´humà i el tecnològic, han fet de Clínica Girona un dels centres sanitaris de referència a les comarques gironines.