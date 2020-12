El PSC demana al Govern que actuï contra els talls de llum

El PSC de les comarques gironines ha demanat al Govern català que actuï contra els talls de llum a Girona, la Jonquera i Figueres, on hi ha diversos barris afectats per talls de llum continuats i periòdics. Sílvia Paneque i Òscar Aparicio s´han desplaçat aquesta semana als municipis afectats per comprovar in situ l´estat de la xarxa i han parlat amb els veïns per conèixer els problemes que els causen aquests talls de llum. «Ens trobem amb el problema que veïns i veïnes que paguen els seus rebuts cada mes no tenen el servei garantit i es troben contínuament afectats per talls de llum que els impedeixen fer quelcom tan bàsic com cuinar, escalfar la casa o conservar els aliments a les temperatures adequades», ha lamentat Paneque. Per a la portaveu socialista a la Diputació, «no és normal» que aquesta situació duri tants anys i en responsabilitza l´empresa i la Generalitat.