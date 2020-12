CDR i Vox es manifesten a la plaça del vi sense enfrontaments

Un fort dispositiu dels Mossos d'Esquadra ha dividit la Plaça del Vi de Girona per evitar enfrontaments entre uns 200 CDR i una vintena de simpatitzants de Vox.

Tal i com estava previst, els manifestants unionistes han arribat pels volts de les dotze del migdia a la plaça, que estava ocupada pel CDR des de feia dues hores. També hi havia una seixantena d'agents de la Brigada Mòbil i l'ARRO dividint l'espai. Els simpatitzants de Vox, encapçalats pel diputat al Congrés, Juanjo Aizcorbe, han entrat protegits per un cordó dels Mossos i han llegit un manifest que no s'ha pogut escoltar amb claredat, pel so d'un potent altaveu que els CDR han col·locat en un balcó proper. L'acte ha acabat sense incidents.

Com l'any passat els Mossos d'Esquadra han optat per dividir els dos grups i evitar així possibles enfrontaments. Inicialment, el CDR havia convocat una manifestació a les deu del matí a la Plaça de la Independència, amb la voluntat de marxar fins a la Plaça del Vi. La realitat, però, ha estat que la majoria dels manifestants autoanomenats antifeixistes s'han concentrat directament davant de l'Ajuntament de Girona pel seu compte. L'objectiu: impedir la concentració de Vox que estava prevista per a les 12 del migdia.

Ha estat a aquesta hora quan una vintena de militants i simpatitzants de la formació d'ultradreta han entrat amb banderes espanyoles i del partit per celebrar l'acte. Ho han fet pel pont de pedra i amb un cordó policial que els protegia, això sí entre crits d'algunes persones que estaven a fora de la plaça amb estelades. En total, la policia catalana ha desplegat una quinzena de furgonetes entre la Brimo i l'Arro per assegurar que no hi haguessin incidents.

Un cop el grup de manifestants unionista ha arribat, el CDR ha posat en marxa un potent altaveu per on s'han estat escoltant consignes com 'Girona serà la tomba del feixisme' o 'No passaran'. Tot plegat mentre el president de

Vox a Girona, Alberto Tarradas intentava llegir un manifest juntament amb altres companys del partit.

La música i els crits des de l'altra banda de la plaça han impedit que s'escoltés el missatge que intentaven traslladar amb un megàfon. Finalment, el diputat al Congrés de Vox Juanjo Aizcorbe ha fet un parlament en defensa de la figura de Felip VI i de la constitució.

En tot moment, una seixantena d'agents de la Brigada Mòbil i de l'ARRO s'han ocupat de separar els dos grups​ de manifestants i llevat d'algun llançament d'ous i petards, no s'ha produït cap incident destacable.

Mitja hora més tard, els concentrats de la formació d'ultradreta han decidit marxar un cop havien finalitzat l'acte. Ho han fet, de nou, acompanyats pels Mossos. Al final, un petit grup de CDR han colpejat una de les furgonetes de la Brimo i això ha fet que els agents baixessin i hi haguessin corredisses.

Tot plegat ha acabat sense incidents i amb crits i insults cap als Mossos d'Esquadra.